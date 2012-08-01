〔美国股市〕ADR多数上扬,欧洲企业领涨

路透纽约8月1日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三多数上扬,欧洲企业ADR领涨,因冀望欧洲决策将推出进一步刺激举措提振经济.

亚洲ADR走低,之前亚洲主要股市股指收跌.日经指数连续第四日收挫,受累于多只个股因业绩令人失望而走低,且数据显示中国制造业活动几无成长.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR小涨0.19%,标普500指数.SPX.INX收低0.29%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收高0.42%.欧洲股市近几日大涨,之前包括欧洲央行总裁德拉吉在内的欧洲官员的讲话促使市场预期,央行将采取进一步行动缓解西班牙和意大利面临的在金融市场融资的压力.

美国上市的道达尔(TOT.N)上扬0.53美元,报46.48美元.BP PLC (BP.N)上涨0.25美元,报40.15美元.

纽约证交所上市的三菱UFJ金融集团(MTU.N)跌0.12美元,报4.74美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS回落0.32%,拉美企业ADR指数.BKLA微升0.01%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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