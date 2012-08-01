〔美国债市〕公债价格下跌,此前美联储没有推出更多扶助措施

* 美联储承认美国经济增长放缓

* ISM制造业指数连续第二个月低于50

* 关注欧洲央行可能采取行动

* 建筑支出和ADP民间就业数据缓和了经济成长忧虑

路透纽约8月1日电---美国公债价格周三下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有推出新的货币刺激措施,尽管决策者承认近期美国经济放缓且失业率居高不下.

美联储在其最新的政策声明中,为扶助经济采取更多行动开启大门,但还没有准备好启动以大规模买入公债的形式推出第三轮量化宽松政策(QE3),或调降超额准备金利率.

一些交易商原本臆测美联储可能至少将维持近零利率至2014年底前的承诺推迟至2015年.今天美联储结束为期两天的政策会议.

"公债没有恐慌的迹象,完全没有.我们认为小部份人士预期美联储将推出更多量化宽松政策,他们对美联储的声明感到失望,且我们认为大部份人士是预期美联储将延续前瞻指引,他们也对声明感到失望,"道明证券驻纽约的利率及外汇研究/策略部全球主管Eric Green.

美联储政策声明最初带动一轮公债买盘,令30年期公债短暂缩减稍早的跌幅,当时交易商原本预期美联储会下调经济展望会导致推出更多刺激举措.

但公债的反弹迅速减退,因投资人认为美联储决策者需要看到美国经济进一步恶化,才会推出更多刺激政策.美国经济仍在增长,尽管第二季经济增幅仅为1.5%.

"美联储决策者不喜欢看到这趋势,但他们认为,这趋势维持的时间还没有长到足以需要美联储行动的地步,"JPMorgan Multi-Sector Income Fund (JSIAX.O)联席主管Matthew Pallai说,"这显示了美联储变得多么重视数据."

周三美国供应管理协会(ISM)周三公布,7月制造业指数为49.8,预估为50.2.[US-ECI-CMN]数据和美国近期的经济数据一致,燃点了对美国经济放缓将为美联储推出更多刺激措施提供理据的观点.

ISM制造业数据连续第二个月低于荣枯分界线50.低于50暗示工厂活动正在萎缩.

不过,民间就业和建筑支出暗示美国经济自第一季以来的恶化程度并不是一些人原先所想的严重.

指标10年期公债US10YT=RR价格跌13/32,报102-4/32,收益率较周二尾盘升4.5个基点,报1.515%.

30年期公债US30YT=RR价格大跌26/32,报108-16/32,收益率较周二尾盘升3.8个基点,报2.588%.两年期公债US2YT=RR价格下滑1/32,收益率报0.235%,较周二升2个基点.

美联储货币政策声明发布后,投资人将焦点转向欧洲央行周四的货币政策会议.在上周欧洲央行总裁德拉吉有所暗示后,投资人观望欧洲央行是否会采取积极措施.

德拉吉承诺欧洲央行将竭尽所能扞卫欧元区,他的讲话令美国公债、德债和其他避险资产遭受沉重卖压,指标公债收益率被推高至三周高位.

供应方面,美国财政部下周将发售720亿美元公债,为8月再融资计划的一部分,其中包括320亿美元三年期公债、240亿美元10年期公债和160亿美元30年期长债.

-----------------------2014 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-25/32 (-01/32) 0.235

五年期公债US5YT=RR 99-11/32 (-08/32) 0.634

10年期公债US10YT=RR 102-04/32 (-14/32) 1.517

30年期公债US30YT=RR 108-14/32 (-29/32) 2.592 (完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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