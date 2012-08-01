〔纽约汇市〕美元因美联储未出台新刺激措施而跳升,关注欧洲央行会议

* 美联储采取观望态度,美元上涨

* 焦点转向欧洲央行是否会履行德拉吉承诺

路透纽约8月1日电---美元兑欧元和日圆周三上涨,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)在货币政策会议后没有出台新的货币刺激措施,这可能同欧洲央行货币政策决定形成对比,市场预计欧洲央行将有所行动.

尽管美联储政策制定者重申对失业率降低的缓慢进度感到失望,但仍没有采取新的措施,这令一些投资人失望,但提振了美元.

虽然美联储暗示会在必要时进一步购买债券扶助支撑美国经济复苏,但并没有出台第三轮量化宽松政策,该政策会对美元不利,因等同于印钞,会稀释美元价值.

"声明基调明显温和,美联储表示美国经济正在减速,看来会有一些刺激行动.但整体而言,温和度不及市场原本希望的."纽约Westpac高级汇市策略师Richard Franulovich表示.

"还是没有什么美联储进一步行动的细节,所以我认为美元因此上扬."他补充道.

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=跌0.6%,报1.2224美元,仍低于上周欧洲央行总裁德拉吉讲话后触及的1.2390美元三周高位.

上周,德拉吉承诺竭尽所能扞卫欧元,令市场对欧洲央行可能重启购买公债计划,拉低西班牙和意大利借款成本的预期升温,欧元获得提振.

但许多分析师和交易商表示,如果受困的南欧国家没有持续的经济复苏,欧洲央行任何行动的影响都将是暂时性的.

欧元区许多地区陷于经济衰退,且欧元区各国失业率创新高,这可能令欧洲央行短期内进一步降息,对欧元的人气将保持不利.

经济数据也显示欧元区经济低迷,周三发布的调查显示,欧元区制造业在7月连续第11个月呈现萎缩,因产出和新订单大降.[ID:nST0535063]

美联储声明也提振美元兑日圆JPY=,根据路透数据,美元/日圆尾盘升0.4%,报78.42日圆.(完)

--编译 李军;审校 母红

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