〔国际油市〕美联储声明公布后原油期货缩减升幅,EIA称库存减少提供支持

* 美联储称美国经济转弱,但维持政策不变

* EIA称上周美国原油库存减少652万桶

路透纽约8月1日电---原油期货周三从日内高位回落,交投震荡,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)称经济失去一些动能,但没有公布新的刺激措施,而上周美国原油库存跌幅多于预期,为油市提供支持.

对美联储声明的最初反应激烈,因许多投资人原本预期美联储决策者的立场将更为强硬.分析师表示,由于周四欧洲央行将举行会议,投资人对降低头寸持谨慎态度.

"因美联储没有公布任何新的刺激措施,原油价格正在调整,"Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella说.

"现在,投资人将等待明日欧洲央行会议结果,和总裁德拉吉的讲话,"他说.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三称今年到目前为止,美国经济复苏失去动能,但并未推出新的货币刺激政策,不过暗示有仍进一步购买公债的可能性.美联储官员表示,经济成长"有所减速",并重申对失业率从8.2%的高位回落进展缓慢感到失望.美联储并未如市场预期的那样,改变在2014年底前保持利率在低位的政策指引,不过暗示准备采取进一步举措支撑疲弱的经济.[FED-CMN]

9月布兰特原油期货LCOc1升1.04美元,报每桶105.96美元,盘中触及106.92美元日内高位.之前连跌两日,但7月上涨超过7%.

美国9月原油期货CLc1升0.85美元,结算价报每桶88.91美元,盘中触及89.47美元的日高.之前连跌两日,但7月涨幅超过3%.

美国能源资料协会(EIA)称,美国一周原油库存减少652万桶,至3.7359亿桶,预估为减少70万桶.美国一周汽油库存减少217万桶,至2.0787亿桶,预估为增加100万桶.美国一周馏分油库存减少97.4万桶,至1.2427亿桶,预估为增加110万桶.[ID:nSB8555261]

数据显示美国民间就业人数增幅多于预期也支持油市.周五美国将公布最重要的7月非农就业岗位和失业率报告.

尾盘成交量上升,根据路透数据,布兰特原油成交量较其30天均值低13.5%,美国原油成交量较其30天均值低5.5%.

中国公布的官方制造业PMI数据仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点,制造业筑底企稳的迹象进一步显现.[ID:nSB1700222]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 88.91 0.85 1.0% 87.51 89.47 270,731 282,851

10月原油 89.17 0.83 0.9% 87.77 89.72 72,188 62,371

9月RBOB汽油 2.8342 0.0599 2.2% 2.7625 2.8533 47,146 11,473

10月RBOB汽油 2.6281 0.0447 1.7% 2.5696 2.6479 28,666 51,594

9月取暖油 2.8588 0.0108 0.4% 2.8307 2.885 55,374 6,987

10月取暖油 2.8663 0.0105 0.4% 2.8391 2.8920 25,197 73,390

ICE合约

9月布兰特 105.96 1.04 1.0% 104.06 106.92 196,040 210,359

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 537,149 521,322 541,419 1,395,758 1,906

汽油 106,898 105,209 143,119 245,820 -2,846

取暖油 152,540 185,141 140,803 296,175 -984(完)