〔国际油市〕美联储声明公布后原油期货缩减升幅,EIA称库存减少提供支持

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 美联储称美国经济转弱,但维持政策不变
* EIA称上周美国原油库存减少652万桶
路透纽约8月1日电---原油期货周三从日内高位回落,交投震荡,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)称经济失去一些动能,但没有公布新的刺激措施,而上周美国原油库存跌幅多于预期,为油市提供支持.
对美联储声明的最初反应激烈,因许多投资人原本预期美联储决策者的立场将更为强硬.分析师表示,由于周四欧洲央行将举行会议,投资人对降低头寸持谨慎态度.
"因美联储没有公布任何新的刺激措施,原油价格正在调整,"Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella说.
"现在,投资人将等待明日欧洲央行会议结果,和总裁德拉吉的讲话,"他说.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三称今年到目前为止,美国经济复苏失去动能,但并未推出新的货币刺激政策,不过暗示有仍进一步购买公债的可能性.美联储官员表示,经济成长"有所减速",并重申对失业率从8.2%的高位回落进展缓慢感到失望.美联储并未如市场预期的那样,改变在2014年底前保持利率在低位的政策指引,不过暗示准备采取进一步举措支撑疲弱的经济.[FED-CMN]
9月布兰特原油期货LCOc1升1.04美元,报每桶105.96美元,盘中触及106.92美元日内高位.之前连跌两日,但7月上涨超过7%.
美国9月原油期货CLc1升0.85美元,结算价报每桶88.91美元,盘中触及89.47美元的日高.之前连跌两日,但7月涨幅超过3%.
美国能源资料协会(EIA)称,美国一周原油库存减少652万桶,至3.7359亿桶,预估为减少70万桶.美国一周汽油库存减少217万桶,至2.0787亿桶,预估为增加100万桶.美国一周馏分油库存减少97.4万桶,至1.2427亿桶,预估为增加110万桶.[ID:nSB8555261]
数据显示美国民间就业人数增幅多于预期也支持油市.周五美国将公布最重要的7月非农就业岗位和失业率报告.
尾盘成交量上升,根据路透数据,布兰特原油成交量较其30天均值低13.5%,美国原油成交量较其30天均值低5.5%.
中国公布的官方制造业PMI数据仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点,制造业筑底企稳的迹象进一步显现.[ID:nSB1700222]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
9月原油 88.91 0.85 1.0% 87.51 89.47 270,731 282,851
10月原油 89.17 0.83 0.9% 87.77 89.72 72,188 62,371
9月RBOB汽油 2.8342 0.0599 2.2% 2.7625 2.8533 47,146 11,473
10月RBOB汽油 2.6281 0.0447 1.7% 2.5696 2.6479 28,666 51,594
9月取暖油 2.8588 0.0108 0.4% 2.8307 2.885 55,374 6,987
10月取暖油 2.8663 0.0105 0.4% 2.8391 2.8920 25,197 73,390
ICE合约
9月布兰特 105.96 1.04 1.0% 104.06 106.92 196,040 210,359
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 537,149 521,322 541,419 1,395,758 1,906
汽油 106,898 105,209 143,119 245,820 -2,846
取暖油 152,540 185,141 140,803 296,175 -984(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。