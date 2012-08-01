〔全球金市〕金价下跌,因美联储令对其推出货币刺激措施的预期落空

* 美联储声明没有提及新的刺激措施,金价维持在低位

* 白银及铂金下跌,因全球制造业数据疲弱

* 美国汽车销售低于预期,亦打压铂金群金属

* 市场关注:美国周四将公布一周初请失业金数据

路透纽约8月1日电---金价周三在交投震荡中下跌,此前美联储发布的政策声明令对其推出新货币刺激措施的预期落空,不过美联储承认美国经济失去动能.

白银及铂金群金属亦下跌,此前公布的数据显示,中国一制造业采购经理人指数(PMI)降至八个月低点,另外美国供应管理协会(ISM)7月制造业指数下跌.

在结束为期两天的政策会议后,美联储声明令那些此前预计其将推出第三轮量化宽松政策的投资者感到失望.

Integrated Brokerage Services LLC.贵金属交易主管Frank McGhee称,沮丧的黄金投资者进行获利了结,因美联储最新展望打消了很快推出刺激措施的预期.

美股亦下跌,因许多人此前预计美联储将把低利率政策指引进一步推迟,但声明维持了直至2014年底这样的措辞.

一些人之前预计美联储可能将在8月底杰克森霍尔(Jackson Hole)会议后的9月政策会议上采取行动.

1908GMT,现货金价XAU=跌0.7%,报每盎司1,602.20美元,在美联储政策声明后一度短暂跌向1,590美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2跌7.30美元,报每盎司1,607.30美元,路透初步数据显示,成交量较30日均值低约5%.

现货银价XAG=下滑1.6%,报27.47美元.在上周四个交易日的涨势中录得逾4%的升幅.

但黄金投资需求仍显示出具有韧性的迹象.

铂金群金属承压,此前全球主要汽车生产企业公布,7月在美国市场汽车销售低于预期,因美国失业率高企且消费者信心疲弱,令准买家处于观望态势.

现货铂金XPT=下挫1%,报1,395.74美元,现货钯金XPD=回落0.9%,报580.75美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1607.30 -7.30 -0.5 1595.00 1621.80 143,442

COMEX白银期货 SIU2 27.535 -0.379 -1.4 27.060 28.020 43,013

COMEX铂金期货 PLV2 1401.30 -15.60 -1.1 1387.40 1418.40 9,934

COMEX钯金期货 PAU2 582.60 -7.95 -1.3 578.20 592.05 2,569

现货金 XAU= 1602.20 -11.09 -0.7 1592.95 1618.29

现货银 XAG= 27.470 -0.440 -1.6 27.140 28.070

现货铂金 XPT= 1395.74 -14.56 -1.0 1389.25 1414.49

现货钯金 XPD= 580.75 -5.08 -0.9 583.00 590.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=