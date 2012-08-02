〔美国热股〕必治妥施贵宝大跌,因旗下一药物在测试中遇到安全问题

韩国金融市场：特朗普国会演讲提振韩股涨至21个月高位，韩元下滑

路透首尔3月2日 - 韩国股市周四早盘涨至近两年高位，追随美股涨 势。 美国股市道琼工业指数周三史上首次收在21,000点以上，此前总统特 朗普言辞审慎的首次国会演说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久 将升息是利多因素。 0203 GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,102.49点，盘中一 度涨至2,112.58点，为2015年5月29日以来最高水准。 韩国金融市场周三因公共假日休市。 外资料将超买，盘中买入价值1,937亿韩元(1.6971亿美元)韩国股票。 LIG Investment & Securities的股票分析师Kim Ye-eun表示，“如果美国联邦储备理 事会(美联储/FED)在3月升息，如很多人当前的预期，则将给韩元带来更大压力，从而使出 口商获利增加，”而这将提振韩国股市。 韩元兑美元 大跌逾1%至逾一周新低1,144.9，因美联储3月升息可能性 上升。 该