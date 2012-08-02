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市场报道 | 2012年 8月 2日 星期四 22:06 BJT

〔美国热股〕必治妥施贵宝大跌,因旗下一药物在测试中遇到安全问题

路透8月2日电---必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)(BMY.N)在周四早盘交易中大跌8%,此前该公司表示,在其倍受关注的试验性丙型肝炎药物的中期测试阶段遇到了安全问题.

在周三早盘交易中,该公司股价大跌至两个月低点32.77美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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