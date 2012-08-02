美国各类经济指标总览--2012/8/2

台湾债市：10年券早盘随美债殖利率走扬，惟至标债利率附近即有撑
路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘走扬；交易员表示，受到美债殖利率持续走高影响，早盘10年券殖利率亦跟着冲高，惟在攻破1.134%标债利率卖盘即收手，促使殖利率涨幅略缩减。
美国劳工部周四公布,美国7月28日当周初请失业金人数升至36.5万人(预估为37万).美国一周初请失业金人数四周均值降至36.55万人,前一周为36.825万人.美国一周续请失业金人数降至327.2万人(预估为329万人).[ID:nSB1704074]
美国商务部周四公布,美国6月工厂订单减少0.5%,预估为增长0.5%,5月工厂订单修正为增长0.5%,前值为上升0.7%.美国6月耐久财(耐用品)订单修正后为增长1.3%,前值为增长1.6%.[ID:nEAPA20CQ3]
当前值 前次值
失业率(%) 8.2(6月) 8.2(5月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加8.0(6月) 增加7.7(5月修正值)
平均时薪(%) +0.3(6月) +0.2(5月)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(6月) -0.3(5月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(6月) +0.2(5月)
实质所得(%) +0.5(6月) +0.1(5月)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.1(6月) -1.0(5月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(6月) +0.2(5月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.5(第二季初值) +2.0(第一季终值)
GDP平减指数(%) +1.5(第二季初值) +2.2(第一季终值)
零售销售(%) -0.5(6月) -0.2(5月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差486.8(5月) 逆差506(4月修正值)
雇佣成本(%) +0.5(第二季) +0.4(第一季)
工业生产(%) +0.4(6月) -0.2(5月修正值)
产能利用率(%) 78.9(6月) 78.7(5月修正值)
初请失业金人数(万人) 36.5(7月28日当周) 35.7(7月21日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字600(6月) 赤字1,246(5月)
领先指标(%) -0.3(6月) +0.4(5月修正值)
个人所得(%) +0.5(6月) +0.3(5月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(6月) -0.2(5月)
消费者信贷(亿美元) 增加171.2(5月) 增加99.5(4月修正值)
企业库存(%) +0.3(5月) +0.3(4月修正值)
建筑支出(%) +0.4(6月) +1.6(5月修正值)
消费者信心 65.9(7月) 62.7(6月修正值)
房屋开工(万户) 76.0(6月) 71.1(5月修正值)
建筑许可(万户) 75.5(6月) 78.4(5月修正值)
成屋销售(万户) 437(6月) 462(5月修正值)
新屋销售(万户) 35(6月) 38.2(5月修正值)
工厂订单(%) -0.5(6月) +0.5(5月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +1.3(6月修正值) +1.5(5月修正值)
供应管理协会非制造业指数 52.1(6月) 53.7(5月)
供应管理协会制造业指数 49.8(7月) 49.7(6月修正值)
趸售(批发)库存(%) +0.3(5月) +0.5(4月修正值)
进口物价(%) -2.7(6月) -1.2(5月修正值)
出口物价(%) -1.7(6月) -0.4(5月修正值)
单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)
非农业生产率(%) -0.9%(第一季修正值) +1.2(第四季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187
(第一季初值) (第四季修正值)(完)
--整理 李春喜/利棣儿;审校 李军
路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘走扬；交易员表示，受到美债殖利率持续走高影响，早盘10年券殖利率亦跟着冲高，惟在攻破1.134%标债利率卖盘即收手，促使殖利率涨幅略缩减。
路透首尔3月2日 - 韩国股市周四早盘涨至近两年高位，追随美股涨 势。 美国股市道琼工业指数周三史上首次收在21,000点以上，此前总统特 朗普言辞审慎的首次国会演说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久 将升息是利多因素。 0203 GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,102.49点，盘中一 度涨至2,112.58点，为2015年5月29日以来最高水准。 韩国金融市场周三因公共假日休市。 外资料将超买，盘中买入价值1,937亿韩元(1.6971亿美元)韩国股票。 LIG Investment & Securities的股票分析师Kim Ye-eun表示，“如果美国联邦储备理 事会(美联储/FED)在3月升息，如很多人当前的预期，则将给韩元带来更大压力，从而使出 口商获利增加，”而这将提振韩国股市。 韩元兑美元 大跌逾1%至逾一周新低1,144.9，因美联储3月升息可能性 上升。 该
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 7,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/3/3 7 2.35% 100 2017/3/3 14 2.50% 500