版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 2日 星期四 22:22 BJT

〔投行观点〕野村将美国时代华纳(Time Warner)目标价从41美元上调至42美元,评级为中性

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐