〔欧洲汇市〕英镑兑欧元从三周低点反弹,因ECB没有宣布即时采取新措施

* 英镑兑欧元缩减跌幅,欧洲央行总裁德拉吉的讲话令欧元回落

* 英镑兑美元触及日内高位,之后下跌

* 英镑基本面疲弱,令投资人对英镑保持谨慎态度

路透伦敦8月2日电---英镑兑欧元周四从三周低位回升,因投资人卖出欧元,此前欧洲央行(ECB)的宣布令投资人的预期落空,这些投资人原本准备ECB将公布马上采取新措施,遏制欧债危机蔓延.

不过英镑兑美元下跌,因对较高风险资产和货币的胃纳减退,此前ECB总裁德拉吉的讲话令市场的预期落空,市场原本预料ECB将公布积极的新措施,以拉低意大利和西班牙的短期借贷成本.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.2%,至0.7850英镑,脱离德拉吉称ECB可能采取直接的公开市场操作后旋即触及的0.79125英镑三周高位.[ID:nSB1704092]

但当德拉吉说采取直接公开市场操作的机制将在未来数周制定后,欧元大幅回落.投资人原本希望ECB在很短期内恢复从二级市场买入主权债,德拉吉的讲话令他们的希望落空.

周四稍早,欧洲央行(ECB)宣布维持指标利率在纪录低点0.75%不变,在决定进一步降息以压低借款成本之前,其还在观望通胀率和欧元区经济增速是否会进一步放缓.[ID:nSB1703302]

稍早英镑上升,此前英国央行宣布维持货币政策不变,认为其7月扩大公债购买规模的决定暂时已足够,尽管经济出现日益疲弱迹象.[ID:nSB1703250]

近期英国经济疲弱,经济萎缩程度较预期严重.交易商和投资人因此对英国央行可能进一步放宽政策保持警惕,尽管很少人预期英国央行将在周四会议有所行动.

英镑兑美元GBP=D4日内持平在1.5545美元,从1.5680美元的日内高位回落,后者为德拉吉记者会开始后不久触及的水平.英镑很快回吐升幅,和诸如股市等较高风险资产走势一致.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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