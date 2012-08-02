〔欧洲汇市〕英镑兑欧元从三周低点反弹,因ECB没有宣布即时采取新措施

台湾债市：10年券早盘随美债殖利率走扬，惟至标债利率附近即有撑
路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘走扬；交易员表示，受到美债殖利率持续走高影响，早盘10年券殖利率亦跟着冲高，惟在攻破1.134%标债利率卖盘即收手，促使殖利率涨幅略缩减。
* 英镑兑欧元缩减跌幅,欧洲央行总裁德拉吉的讲话令欧元回落
* 英镑兑美元触及日内高位,之后下跌
* 英镑基本面疲弱,令投资人对英镑保持谨慎态度
路透伦敦8月2日电---英镑兑欧元周四从三周低位回升,因投资人卖出欧元,此前欧洲央行(ECB)的宣布令投资人的预期落空,这些投资人原本准备ECB将公布马上采取新措施,遏制欧债危机蔓延.
不过英镑兑美元下跌,因对较高风险资产和货币的胃纳减退,此前ECB总裁德拉吉的讲话令市场的预期落空,市场原本预料ECB将公布积极的新措施,以拉低意大利和西班牙的短期借贷成本.
欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.2%,至0.7850英镑,脱离德拉吉称ECB可能采取直接的公开市场操作后旋即触及的0.79125英镑三周高位.[ID:nSB1704092]
但当德拉吉说采取直接公开市场操作的机制将在未来数周制定后,欧元大幅回落.投资人原本希望ECB在很短期内恢复从二级市场买入主权债,德拉吉的讲话令他们的希望落空.
周四稍早,欧洲央行(ECB)宣布维持指标利率在纪录低点0.75%不变,在决定进一步降息以压低借款成本之前,其还在观望通胀率和欧元区经济增速是否会进一步放缓.[ID:nSB1703302]
稍早英镑上升,此前英国央行宣布维持货币政策不变,认为其7月扩大公债购买规模的决定暂时已足够,尽管经济出现日益疲弱迹象.[ID:nSB1703250]
近期英国经济疲弱,经济萎缩程度较预期严重.交易商和投资人因此对英国央行可能进一步放宽政策保持警惕,尽管很少人预期英国央行将在周四会议有所行动.
英镑兑美元GBP=D4日内持平在1.5545美元,从1.5680美元的日内高位回落,后者为德拉吉记者会开始后不久触及的水平.英镑很快回吐升幅,和诸如股市等较高风险资产走势一致.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘走扬；交易员表示，受到美债殖利率持续走高影响，早盘10年券殖利率亦跟着冲高，惟在攻破1.134%标债利率卖盘即收手，促使殖利率涨幅略缩减。
路透首尔3月2日 - 韩国股市周四早盘涨至近两年高位，追随美股涨 势。 美国股市道琼工业指数周三史上首次收在21,000点以上，此前总统特 朗普言辞审慎的首次国会演说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久 将升息是利多因素。 0203 GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,102.49点，盘中一 度涨至2,112.58点，为2015年5月29日以来最高水准。 韩国金融市场周三因公共假日休市。 外资料将超买，盘中买入价值1,937亿韩元(1.6971亿美元)韩国股票。 LIG Investment & Securities的股票分析师Kim Ye-eun表示，“如果美国联邦储备理 事会(美联储/FED)在3月升息，如很多人当前的预期，则将给韩元带来更大压力，从而使出 口商获利增加，”而这将提振韩国股市。 韩元兑美元 大跌逾1%至逾一周新低1,144.9，因美联储3月升息可能性 上升。 该
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 7,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/3/3 7 2.35% 100 2017/3/3 14 2.50% 500