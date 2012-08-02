〔欧元债市〕西班牙公债收益率重回危险区域,因德拉吉讲话令人失望

* 德拉吉:欧洲央行准备在二级市场购买债券

* 欧元区救助基金需要在欧洲央行行动前启动

* 西班牙10年期公债收益率重回7%水准

* 意大利公债收益率跳升,德国公债上扬

路透伦敦8月2日电---西班牙10年期公债收益率周四重回7%之上,且料短期内将测试欧元面世以来高位,此前欧洲央行总裁德拉吉令马上恢复央行购买债券计划的期望落空.

德拉吉暗示欧洲央行的干预最早也要到9月才会开始,且要看受困国家的要求才会使用欧元区救助基金,并要接受严格的条件和监管.

这同欧洲央行将马上采取果断行动的市场预期大相径庭.上周德拉吉承诺竭尽所能扞卫欧元后,市场作出上述预期.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升36基点,报7.10%,自德拉吉上周讲话后,该收益率一度从欧元面世以来高位7.78%跌至6.60%.

"这不是市场希望看到的,这不是上周德拉吉讲话后市场所准备的."德国商业银行利率策略师David Schnautz表示.

"投资人并没有感觉到欧洲央行准备或能够或愿意竭尽所需...我强烈预计后市基调看空."

Schnautz表示,西班牙10年期公债收益率可能再度上探高位,避险德国10年期公债收益率可能很快会逼近1.126%的纪录低点,该收益率今日跌13个基点,报1.244%.

但德拉吉有关任何干预重点会在短债上的讲话支撑西班牙和意大利的两年期公债,其收益率仅下跌数个基点,分别报4.63%和3.77%.

较长期意大利公债遭受重创,10年期公债收益率IT10YT=TWEB升38基点,报6.31%.

西班牙和意大利公债保险成本上升.根据数据监控商Markit,五年期意大利信贷违约互换(CDS)升45基点,报531基点.西班牙五年期CDS升43基点,报580基点.

德拉吉讲话打消了给予未来欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)Y银行执照的念头,这也令市场失望.

如果西班牙要求主权债救助,欧元区将没有救助资金在需要时帮助意大利.(完)

--编译 李军;审校 母红

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