〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货遭遇获利回吐连跌三日,为两个月最长跌势

台湾股市：盘中上涨，追随海外市场涨势
路透台北3月2日 - 台湾股市周四盘中上涨，追随亚洲股市和隔夜美股涨势，美国总统特朗普言辞审慎的首次国会演说鼓舞了投资者。
路透8月2日电---美国小麦期货周四连跌三日,为两个月最长跌势,交易商称因投资人担心夏季升势已见顶,小麦期货遭遇一轮获利回吐.
美元走强令投资人风险意愿降低,也令小麦价格承压.
芝加哥期货交易所(CBOT)指标9月软红冬麦期货领跌,下挫1.6%.
美国农业部公布周度出口销售小麦52.07万吨,符合预估的40-60万吨,一周前,小麦出口销售为36.7万吨.
俄罗斯农业部暗示产量前景恶化.
指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收低14-1/2美分,报每蒲式耳8.65美元.
今日CBOT小麦预估成交量为100,902口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
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