〔美国基金〕8月1日当周货币市场基金减少39.5亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少5.8亿美元至8,827.2亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少2.8亿美元,至1,858.4亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少2.5亿美元至5,096.8亿美元.免税基金资产减少4,000万美元至1,872.0亿美元.