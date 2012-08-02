〔美国基金〕8月1日当周货币市场基金减少39.5亿美元--ICI

标题新闻：意大利2月预算赤字约82亿欧元，较上年同期收窄约18亿欧元－财政部
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路透8月2日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至8月1日当周,美国货币市场共同基金总资产减少39.5亿美元,至2.551万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产增加18.9亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少58.5亿美元,免税基金没有变动.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少5.8亿美元至8,827.2亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少2.8亿美元,至1,858.4亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少2.5亿美元至5,096.8亿美元.免税基金资产减少4,000万美元至1,872.0亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少33.7亿美元至1.668亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加21.7亿美元至6,810.9亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少55.9亿美元至9,026.4亿美元.免税基金资产增加5,000万美元,至844.0亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)
--编译 利棣儿;审校 母红
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今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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