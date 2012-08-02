〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下滑,因获利回吐及中西部或降雨

台湾股市：盘中上涨，追随海外市场涨势
路透台北3月2日 - 台湾股市周四盘中上涨，追随亚洲股市和隔夜美股涨势，美国总统特朗普言辞审慎的首次国会演说鼓舞了投资者。
路透8月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下滑,因获利回吐,且预报称美国中西部乾旱地区将有一些降雨.
因美国遭遇逾半世纪最严重旱灾,削减产量前景,玉米价格在7月创下纪录高位,市场本周经历下修行情.
一农业气象学家周三称,中午天气预报显示,在加勒比海东部形成的热带风暴将在8月12日在德州西部登陆,之后向墨西哥推进.这预示美国中西部仍将受高温和干燥天气煎熬.
World Weather Inc气象学家Drew Lerner表示,"起初看,风暴可能在德州沿岸登陆,可能为大平原和中西部带来一些降雨,但现在看来不会发生了."
美国农业部称,民间出口商向墨西哥出口了151.6万吨美国玉米,未来两个市场年度付运.
商品经纪公司INTL FCStone预计今年美国玉米产量为110.43亿蒲式耳,平均单产预估为124.3蒲式耳/英亩.美国农业部现预计年产量为129.7亿蒲式耳,单产预估为146蒲式耳/英亩.美国农业部将在8月10日发布下一份产量预估报告.
美国农业部公布,上周美国玉米出口销售20.16万吨,略高于预估的0-20万吨.
9月玉米合约高于所有移动均线切入位,九日相对强弱指标为59.
9月玉米合约CU2收低6-1/2美分,结算价报7.94美元.
今日CBOT玉米预估成交量为272,104口.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
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