〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连跌第三天,因获利了结

台湾股市：盘中上涨，追随海外市场涨势
路透台北3月2日 - 台湾股市周四盘中上涨，追随亚洲股市和隔夜美股涨势，美国总统特朗普言辞审慎的首次国会演说鼓舞了投资者。
路透8月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连跌第三天,交易商表示,因获利了结以及美国大豆需求有放缓迹象.
美国农业部(USDA)公布,截止7日26日一周,出口销售总计24.64万吨大豆(新和旧作合计),为九个月来新旧作合计出口量最低的一个月.新作大豆销售减少,因中国取消16.35万吨大豆订单.
USDA公布,上周美国豆粕销售27.08万吨(新和旧作总计),豆油销售1.02万吨.
美国中西部作物种植带昨晚普降小雨,部份地区的雨量较大,使逾50年来最严重旱情有所缓解.
但中午最新的天气预报显示,目前处于加勒比海边缘的天气系统需要约10天的时间才能在中西部登陆,在此之前,不会带来任何降雨.
阿根廷经济部消息人士表示,该国目前并未研究上调大豆出口税的可能性.此消息打消了市场对阿根廷将即时上调大豆出口税的传言.
对美国大豆产量的忧虑支持市场.周三稍晚,INTL FC Stone预期,2012年美国大豆产量为27.30亿蒲式耳,单产为36.2蒲式耳/英亩.
CBOT表示,8月大豆和豆粕合约没有交割.豆油交割总计2,445口.
CBOT-11月大豆期货SX2收低12-1/2美分,收报16.16-1/2美元.
8月豆粕合约SMQ2收跌13.5美元,收报每短吨523.7美元.
8月豆油合约BOQ2收挫0.19美分,报每磅51.54美分.
今日大豆预估成交量为188,982口;豆粕预估成交量为63,634口,豆油成交量为89,991口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
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