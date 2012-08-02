〔美国债市〕公债价格上扬,此前欧洲央行没有果断行动令市场失望

* 欧洲央行声明令人失望

* 美国公债收复美联储未采取行动后录得的失地

* 投资人焦点转向周五美国非农就业报告

路透纽约8月2日电---美国公债价格周四跳升,此前欧洲央行没有采取果断行动支撑欧元区银行体系以及欧元区较弱成员国财政,对避险公债的买盘重燃.

欧洲央行总裁德拉吉周四表示,该行准备在公开市场买入意大利和西班牙公债,但前提是欧元区政府先激活救助基金买入公债.

"欧洲央行让上周建立起的期望落空,欧洲央行都是嘴上工夫,没有实际行动."Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示.

这是连续第二日有主要央行令原本押注会有更多刺激措施的投资人失望.

周三,美联储表示如果经济进一步恶化,准备采取行动.但美联储没有出台第三轮购买债券计划,或延长近零利率承诺至2015年.

分析师表示,美联储是在为可能在下一次政策会议实施进一步宽松货币政策打基础争取更多时间.美联储下一次政策会议是在9月12日至13日.

美联储政策制定者正在寻找首季美国经济放缓不是暂时性的更多迹象.他们周三在货币政策声明中暗示,经济需要更多帮助,但也认识到每一轮的货币刺激政策效果越来越差,分析师表示.

"当利率已经如此之低,追加宽松政策是没有效果的."TCW Group首席全球策略师Komal Sri-Kumar表示.该公司管理1,270亿美元资产.

失业率居高不下是美联储和分析师失望的根源之一.投资人在等待周五1230GMT美国发布的月度非农就业报告,分析师预计新增非农就业岗位10万,但若要拉低6月处于8.2%的失业率,可能需要就业岗位新增20万.

由于欧洲和美国央行在可预见未来为应对经济疲弱可能会有更多行动,投资人追捧避险美国和德国公债.

"未见通胀威胁,感觉全球投资人有些恐慌,"Sri-Kumar表示.

今日成交活跃,走势震荡.指标10年期美国公债US10YT=RR升11/32,报102-13/32,收益率跌约4个基点,报1.485%,较上周所创的纪录低点高约10个基点.

30年期公债US30YT=RR价格涨30/32,报109-7/32,收益率较周三尾盘跌约5个基点,报2.550%,较一周前所创的纪录低点高11个基点.

美国公债表现不及德债,10年期美国公债较可比德债收益率差扩宽至19.9个基点,较周三尾盘升7个基点,为逾一周最高.

美股三大股指下挫,标普500指数.SPX收低0.74%.[.NCN]

由于欧洲央行没有马上行动,西班牙和意大利公债收益率IT10YT=TWEB ES10YT=TWEB大涨,西班牙10年期公债收益率升穿7%,意大利10年期公债收益率触及6.31%.[GVD/EURCN]

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-26/32 (+01/32) 0.227

五年期公债US5YT=RR 99-15/32 (+05/32) 0.607

10年期公债US10YT=RR 102-15/32 (+14/32) 1.478

30年期公债US30YT=RR 109-11/32(+1-01/32) 2.550 (完)

--编译 李军;审校 母红

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