〔加拿大汇市〕加元兑美元一度逼近平价,但因欧洲央行声明回落

路透多伦多8月2日电---加元兑美元周四一度逼近平价水准,但在欧洲央行总裁德拉吉没有马上出台措施应对欧债危机,令投资人失望后,加元回落,终场收低.

德拉吉近期表示将竭尽所能扞卫欧元后,市场对欧洲央行行动的期望值很高.许多投资人原本认为德拉吉的意思就是要购买意大利和西班牙公债.

但德拉吉没有宣布迅速行动,反而表示未来数周将拟定一项直接购买公债,以稳定欧元区举债成本的机制.

全球股市和欧元应声重挫,加元兑美元也触及1.0085加元或0.9916美元,为约一周来最低.

加元/美元CAD=D4收报1.0072加元或0.9929美元,周三收报1.0052加元,或0.9948美元.今日盘中加元一度升至1.0002加元,或0.9998美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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