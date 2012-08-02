〔加拿大股市〕大跌,因欧洲央行同美联储一样保持观望

路透多伦多8月2日电---加拿大主要股指周四连挫第四日,能源股和金融股领跌,因欧洲央行步美联储后尘继续观望,给预期会有进一步刺激措施提振全球经济的投资人泼了冷水.

欧洲央行总裁德拉吉近期表示将竭尽所能扞卫欧元后,市场对欧洲央行行动的期望值很高.许多投资人原本认为德拉吉的意思就是要购买意大利和西班牙公债.

但德拉吉没有宣布迅速行动,反而表示未来数周将拟定一项直接购买公债,以稳定欧元区举债成本的机制.[ECB-CMN]

此间市场权重的能源股重挫2%,金融股下滑0.8%,原材料股下滑0.8%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低112.03点,或1%,报11,506.50点.德拉吉讲话后,该指数触及11,475.43点,为7月25日来最低.(完)

--编译 李军;审校 母红

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