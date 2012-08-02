〔纽约汇市〕欧元因ECB保持观望而下跌,关注周五美国就业数据

* 欧元下跌,此前触及1.24美元上方的四周高位

* 德拉吉称ECB未来几周将拟定买债计划

* 路透调查显示ECB很可能在9月降息并开始买入公债

* 投资人静待美国非农就业数据

路透纽约8月2日电---欧元兑美元周四连续第二天下跌,交投震荡,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉为央行将立即采取行动解决欧债危机的冀望浇冷水.

ECB会议前,投资人冀望很高,因上周德拉吉誓言将"竭尽全力扞卫欧元",他的讲话燃点了央行将进一步买入意大利和西班牙公债的臆测.

但周四德拉吉并未暗示央行短期内会采取行动.相反,表示未来几周ECB将制定直接买入公债,以稳定部分欧元区国家借贷成本的计划.

根据路透数据,ECB公布消息后,欧元兑美元一度升至1.2404美元的四周高位,但很快回落至一周低点1.2132美元,因投资人消化了ECB的消息.

欧元兑美元下跌约0.03美元,录得自2011年8月8日来最大单日价格跌幅.

"上周德拉吉的言论令市场对ECB今天将积极行动抱有很大的希望,这一预期显然落空,"野村证券驻纽约的汇市策略部全球主管Jens Nordvig说.

ECB宣布维持利率在0.75%不变,总裁德拉吉在之后的记者会上说,在欧元区国家政府激活救助基金,以购买公债后,欧洲央行才会行动,且任何干预,将取决于受困国家是否提出请求并接受严格的条款及监督.

"诸如西班牙等国家将不倾向于马上申请救助,所以未来我们将面临一段时间的不稳定,"他说.

投资人目前将焦点放在周五将公布的美国非农就业报告,该报告可能导致明日市况波动.

昨日美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有公布新的货币刺激措施,尽管表示美国经济失去动能.

伦敦SLJ Macro Partners的对冲基金经理Stephen Jen表示,他认同欧洲央行的决定.

"和美联储形成对照,ECB实际上是利用此次机会进一步向欧元区政府施压,要求它们采取更多行动,以此作为央行采取行动的先决条件"他说,"我们都清楚,ECB最终采取的行动只是争取更多时间罢了."

路透调查显示,欧洲央行预料将从9月起开始购买意大利和西班牙公债,在9月将再融资利率降至0.5%.[ID:nSB1704708]

"投资人目前认识到,欧洲问题没有快速解决的方法,且德拉吉将不会为西班牙争取六个月的平静,而令ECB的信誉受到威胁."

欧元兑美元EUR=最新报1.2178美元,下跌0.4%.

欧元兑日圆EURJPY=低见94.90日圆,最新下滑0.7%,至95.24日圆.欧元兑澳元EURAUD=也触及1.1600澳元左右的纪录低位.

德拉吉也指出,德国央行总裁魏德曼曾表达对购买公债的想法有所保留,在最终投票支持采取行动前,仍需采取进一步行动来说服德国央行.

西班牙公债收益率攀升至7%以上,该水准被视为难以为继.在ECB会议后,意大利和西班牙公债违约保险成本也上升.

西班牙和意大利表示,现在断言它们是否会寻求启动欧盟机制买入其公债,并压低借代成本为时过早.

投资人将焦点转向周五美国公布的7月非农就业报告,路透调查预期,非农就业岗位料增加10万个.

美联储官员周三重申,他们对美国失业率居高不下感到失望.投资人将密切关注就业数据以判断美联储推出更多刺激措施的可能性和时机.

根据路透数据,美元兑日圆JPY=最新跌0.3%,至78.20日圆.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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