〔国际油市〕布兰特原油期货因ECB未采取即时行动走低,供应忧虑支撑油价

* 北海油田停产维护,伊朗石油禁运限制布兰特原油跌幅

* 美联储和欧洲央行政策会议结果令金融市场失望

* 美国汽油期货上扬,升穿200日移动均线

路透纽约8月2日电---布兰特原油期货周四走低,因欧洲央行未采取即时行动提振经济,市场倍感失望,油价因此受压,不过,北海供应收紧和地缘政治忧虑限制跌幅.

今日公布的数据显示,美国上周初请失业金人口攀升,且6月工厂订单意外下降,拖累油价日内下挫2%,美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三按兵不动也使有关美联储将采取进一步刺激举措的希望破灭.

市场走势震荡,近期北海石油生产中断,以及叙利亚动荡和伊朗因其核计划问题与西方大国间的争端对中东供应构成潜在威胁,这些因素均支撑油价.

9月布兰特原油期货LCOc1回落0.06美元,报每桶105.90美元,盘中交易区间为104.97-107.30美元.

美国9月原油期货CLc1跌1.78美元,结算价报每桶87.13美元,盘中交易区间为86.92-89.63美元.

欧洲央行周四维持指标利率不变,欧洲央行总裁德拉吉在记者会上的讲话基本与上月如出一辙,保持了采取进一步行动的可能性.

美联储周三也未采取行动,不过,保持了进一步购买公债,或实施量化宽松政策的可能性.

市场周五将关注美国7月非农就业报告.预计报告将显示,上月非农就业岗位仅小幅增加.

根据结算价,布兰特原油与美国原油CL-LCO1=R溢价跳升至每桶18.77美元.

美国RBOB汽油期货收涨3.54美分,收报每加仑2.8696美元,盘中升穿200日移动均线切入位

2.8798美元.

根据政府周三公布的数据,上周美国汽油库存大幅减少.芝加哥现货汽油价差本周升至年内最高,受助于炼厂问题和该地区输油管道关闭.

北海英国部分的油田停产维护将导致9月原油产量下降.

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至8月18日的四周内,石油日均出口料将减少12万桶.根据Oil Movements提供的最新数据,截至8月18日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料为2,390万桶,截至7月21日止四周每日原油出口量为2,402万桶.[ID:nSB8556463]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 87.13 -1.78 -2.0% 86.92 89.63 289,980 281,204

10月原油 87.41 -1.76 -2.0% 87.20 89.90 68,030 77,058

9月RBOB汽油 2.8696 0.0354 1.3% 2.8300 2.8934 60,518 56,295

10月RBOB汽油 2.6417 0.0136 0.5% 2.6115 2.6645 37,237 28,773

9月取暖油 2.8423 -0.0165 -0.6% 2.8282 2.8836 60,686 58,775

10月取暖油 2.8499 -0.0164 -0.6% 2.8358 2.8901 30,931 24,207

ICE合约

9月布兰特 105.90 -0.06 -0.1% 104.97 107.30 254,791 206,851

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 563,910 540,299 532,803 1,402,086 -6,328

汽油 146,847 115,875 143,119 245,820 -2,846

取暖油 165,306 148,478 140,803 296,175 -984(完)