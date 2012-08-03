美国各类经济指标总览--2012/8/3

美国劳工部周五公布,7月非农就业岗位增加16.3万个(预估为增加10.0万个);民间部门岗位增加17.2万个(预估为增加11.0万个);制造业岗位增加2.5万个(预估为增加1.0万个);政府部门岗位减少0.9万个;失业率为8.3%(预估为8.2%);每周平均工时为34.5小时(预估为34.5小时);平均时薪较前月增长0.1%(预估为增长0.2%).[ID:nEAPA30DS3]
美国供应管理协会(ISM)周五公布,7月非制造业指数为52.6,预估为52.0.6月为52.1.[ID:nEAPA30DM1]
当前值 前次值
失业率(%) 8.3(7月) 8.2(6月)
非农业就业岗位(万) 增加16.3(7月) 增加6.4(6月)
平均时薪(%) +0.1(7月) +0.3(6月)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(6月) -0.3(5月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(6月) +0.2(5月)
实质所得(%) +0.5(6月) +0.1(5月)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.1(6月) -1.0(5月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(6月) +0.2(5月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.5(第二季初值) +2.0(第一季终值)
GDP平减指数(%) +1.5(第二季初值) +2.2(第一季终值)
零售销售(%) -0.5(6月) -0.2(5月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差486.8(5月) 逆差506(4月修正值)
雇佣成本(%) +0.5(第二季) +0.4(第一季)
工业生产(%) +0.4(6月) -0.2(5月修正值)
产能利用率(%) 78.9(6月) 78.7(5月修正值)
初请失业金人数(万人) 36.5(7月28日当周) 35.7(7月21日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字600(6月) 赤字1,246(5月)
领先指标(%) -0.3(6月) +0.4(5月修正值)
个人所得(%) +0.5(6月) +0.3(5月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(6月) -0.2(5月)
消费者信贷(亿美元) 增加171.2(5月) 增加99.5(4月修正值)
企业库存(%) +0.3(5月) +0.3(4月修正值)
建筑支出(%) +0.4(6月) +1.6(5月修正值)
消费者信心 65.9(7月) 62.7(6月修正值)
房屋开工(万户) 76.0(6月) 71.1(5月修正值)
建筑许可(万户) 75.5(6月) 78.4(5月修正值)
成屋销售(万户) 437(6月) 462(5月修正值)
新屋销售(万户) 35(6月) 38.2(5月修正值)
工厂订单(%) -0.5(6月) +0.5(5月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +1.3(6月修正值) +1.5(5月修正值)
供应管理协会非制造业指数 52.6(7月) 52.1(6月)
供应管理协会制造业指数 49.8(7月) 49.7(6月修正值)
趸售(批发)库存(%) +0.3(5月) +0.5(4月修正值)
进口物价(%) -2.7(6月) -1.2(5月修正值)
出口物价(%) -1.7(6月) -0.4(5月修正值)
单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)
非农业生产率(%) -0.9%(第一季修正值) +1.2(第四季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187
(第一季初值) (第四季修正值)(完)
--整理 李春喜/利棣儿;审校 于春红