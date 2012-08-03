版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 3日 星期五 22:36 BJT

〔美国经济〕7月27日当周领先指标下跌,其增长年率攀升--ECRI

路透纽约8月3日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周下跌,其增长年率上升.

ECRI表示,美国7月27日止当周领先指标(WLI)跌至122.2,之前一周为122.7,原先公布为122.8.

该指标的增长年率升至负1.3%,此为九周高位,之前一周为负1.7%,原先公布为负1.6%.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐