〔欧洲汇市〕英镑兑走强的欧元跌至三周低位

* 英镑兑欧元下跌,兑美元上涨
* 欧元从周四的跌势中反弹,当时欧元因ECB言论而下跌
* 英国服务业PMI弱于预期
路透伦敦8月3日电---英镑兑欧元周五下挫至三周低位,市场对欧洲央行将干预债市,压低高西班牙和意大利借贷成本的前景更加乐观,带动欧元上涨.
欧元兑英镑EURGBP=D4升0.7%,至0.79135英镑,为7月13日来最高,且可望录得2月底来最大周度升幅.
欧元从上日大跌中反弹,因欧洲央行未宣布立即采取行动应对欧洲危机,投资人感到失望.
但周五市场重新审视欧洲央行的决定,导致交易商怀疑欧元走势是否过了头.
"似乎市场正改变对昨天欧洲央行言论的看法,支持欧元兑英镑,"丹麦盛宝银行(Saxo Bank)汇市策略部主管John Hardy说.
欧洲央行周四暗示,可能再度开始购买公债,以降低西班牙和意大利节节攀升的举债成本.但是欧洲央行为此设置的前提条件,以及内部关键的德国委员表示反对,让市场感到失望.[ID:nSB1705606]
英镑兑美元上涨,与股市和较高风险货币一起上涨,此前美国就业和制造业数据均优于预期.[US-ECI-CMN]
英镑兑美元GBP=D4升0.5%,至1.5595美元,远高于周四低位1.5490美元.
周五发布的采购经理人指数(PMI)调查显示,英国服务业在7月遭遇意外放缓,行业活动扩张速度为2010年12月以来最慢.[ID:nSB1706408][ID:nSB1706352]数据对英镑无甚影响.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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