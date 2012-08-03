版本:
中国
债券 | 2012年 8月 4日 星期六 01:37 BJT

〔欧元债市〕西班牙公债大涨,投资人从德拉吉讲话中看到希望

* 西班牙和意大利公债大涨

* 德债尽数回吐欧洲央行会议后录得的涨幅

* 德债当日大跌两个大点

* 拉霍伊讲话刺激西班牙公债上扬

路透伦敦8月3日电---西班牙和意大利公债周五大涨,因投资人对欧洲央行最终将出手干预限制两国借款成本的预期买账,尽管预计在至少一个月内不会有行动.

欧洲央行总裁德拉吉周四暗示,欧洲央行可能再度开始购买公债,但不会在9月前,且要在受困国家要求使用欧元区救助基金并接受严格条件和监管的前提下.

西班牙首相拉霍伊表示,准备为西班牙竭尽所需.这刺激了对该国可能正逐步向要求欧盟援助靠拢的臆测.

一消息人士则表示,数周内,西班牙不会决定是否申请援助.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB跌30基点,报6.95%,仍接近长期难以持续的水准.10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌27基点,报6.06%.

短债表现突出.两年期西班牙公债收益率ES2YT=TWEB急挫77个基点,报3.77%.两年期公债收益率IT10YT=TWEB跌59基点,报3.20%.

德债期货一度重挫逾两大点,因美国就业数据优于预期,给了投资人对德债大涨获利了结的机会.

美国劳工部周五公布,7月非农就业岗位增加16.3万个,增幅为五个月最多,预估为增加10.0万个.失业率为8.3%,这令美联储仍有可能实施进一步货币刺激措施.[ID:nEAPA30DS3]

德债期货FGBLc1结算价跌193个跳动点,报142.95,为2011年10月来最大单日跌幅.本周跌幅为0.3%,远低于上周1.8%的跌幅.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐