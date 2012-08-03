〔欧元债市〕西班牙公债大涨,投资人从德拉吉讲话中看到希望

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
* 西班牙和意大利公债大涨
* 德债尽数回吐欧洲央行会议后录得的涨幅
* 德债当日大跌两个大点
* 拉霍伊讲话刺激西班牙公债上扬
路透伦敦8月3日电---西班牙和意大利公债周五大涨,因投资人对欧洲央行最终将出手干预限制两国借款成本的预期买账,尽管预计在至少一个月内不会有行动.
欧洲央行总裁德拉吉周四暗示,欧洲央行可能再度开始购买公债,但不会在9月前,且要在受困国家要求使用欧元区救助基金并接受严格条件和监管的前提下.
西班牙首相拉霍伊表示,准备为西班牙竭尽所需.这刺激了对该国可能正逐步向要求欧盟援助靠拢的臆测.
一消息人士则表示,数周内,西班牙不会决定是否申请援助.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB跌30基点,报6.95%,仍接近长期难以持续的水准.10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌27基点,报6.06%.
短债表现突出.两年期西班牙公债收益率ES2YT=TWEB急挫77个基点,报3.77%.两年期公债收益率IT10YT=TWEB跌59基点,报3.20%.
德债期货一度重挫逾两大点,因美国就业数据优于预期,给了投资人对德债大涨获利了结的机会.
美国劳工部周五公布,7月非农就业岗位增加16.3万个,增幅为五个月最多,预估为增加10.0万个.失业率为8.3%,这令美联储仍有可能实施进一步货币刺激措施.[ID:nEAPA30DS3]
德债期货FGBLc1结算价跌193个跳动点,报142.95,为2011年10月来最大单日跌幅.本周跌幅为0.3%,远低于上周1.8%的跌幅.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交