〔纽约期市〕可可跳升至数月高位,原糖大致持平

路透纽约/伦敦8月3日电---可可期货周五放量跳升至数月高位,因技术买入信号,美元下跌和利多的期权相关交易,而原糖大致持平,未能在今天商品市场的涨势中得益.

阿拉比卡咖啡上涨,罗布斯塔咖啡几无变动,交易员聚焦在巴西有利作物收割的天气上.

软商品市场交易员消化了美国就业数据,该报告显示美国7月就业人口意外大增,令美元承压.

ICE可可在八个交易日第七天上涨,吸引了技术交易员的注意,因ICE可可仍在200天移动均线的上方,且美元走弱也支持美国可可.

忧虑西非天气干燥,且担忧厄尔尼诺现象对作物的潜在影响,也提振可可.西非是全球最大的可可出产地.

洲际交易所(ICE)-9月可可期货CCU2收涨29美元,或1.2%,报每吨2,398美元,盘中触及3月中来最高的2,436美元.在1620 GMT,成交量超过24,300口.

RJO Futures高级市场策略师Hector Galvan说,9月可可期权合约将今日交易结束时到期,而执行价在2,700美元于12月到期的看涨期权成交相对强劲,使交易员觉得,市场预期可可价格将继续上升.

伦敦12月可可期货LCCZ2收盘持平在每吨1,630英镑,盘中触及八个半月高位1,651英镑.

糖期货几无变动,盘中跌至一个月低点,没有跟随今日商品市场的升势.北半球蔗糖供应料将增加,且巴西正收割蔗糖,令糖价承压.

指标10月糖期货SBc1下跌0.04美分,报每磅22美分,盘中触及21.78美分的一个月低位.

伦敦10月白糖期货LSUc1跌0.90美元,报每吨609.60美元.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2收涨2.15美分,或1.25%,报每磅1.738美元.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高2美元,报每吨2,201美元.(完)