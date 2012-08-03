〔全球金市〕金价上扬1%,非农就业报告燃点FED将再推刺激措施的希望

* 金价上涨,因美国非农就业数据公布后,美元下跌,股市上扬

* 对FED推出更多刺激措施的希望提振金价

* CME降低银,铂金和钯金的保证金

路透纽约8月3日电---金价周五上扬约1%,因美国7月失业率攀升令美国联邦储备理事会(美联储,FED)再推刺激措施的可能性犹存,美元因此下滑,股价上扬.

金价可能录得六周来最大周度跌幅,本周稍早美联储没有暗示即将推出刺激举措,但表示,如果美国经济复苏没有加速,将推出新一轮重大的经济支持措施.

金价升幅增速,此前数据显美国7月就业人数增幅为五个月来最多,结束连续三个月增幅放缓的势态.该报告带动股市攀升2%,商品市场全线上涨,油价领升商品市场.

但美国失业率从前月的8.2%攀升至8.3%,提振黄金买盘,因美联储短期内采取行动的冀望犹在.

市场观察者称,美联储放宽政策的工具包括利用新发货币买入公债,以保持利率在低位,此过程也称为量化宽松政策.

"对美联储行动的预期增强,很可能扶助金价升穿其近期交易区间的高端,"Absolute Capital Group的基冲基金交易商Nicolas Berge说.

1755 GMT,现货金价XAU=升0.9%,报每盎司1,604.10美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2结算价上涨16.60美元,报1,607.30美元,路透初步数据显示,成交量可能低于正常水平.

本周,金价跌逾1%,回吐上周欧洲央行总裁德拉吉承诺将竭尽所能支持欧元所带动的大部份升幅.

其他贵金属方面,银,铂金和钯金跟随金价一起全线攀升,且芝加哥商业交易所(CME)从周一收盘后开始降低了这三种贵金属的交易保证金.

现货白银XAG=涨2.4%,报27.75美元.从2月迄今,CME已三次调降白银保证金.

现货铂金XPT=升2.3%,报1,408.99美元,现货钯金XPD=大涨2.1%,至577.25美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1607.00 16.30 1.0% 2.6%

COMEX白银期货 SIU2 27.735 0.740 2.7% -0.6%

COMEX铂金期货 PLV2 1411.00 23.20 1.7% 0.8%

COMEX钯金期货 PAU2 579.00 11.15 2.0% -11.8%

现货金 XAU= 1604.01 14.27 0.9% 2.6%

现货银 XAG= 27.75 0.65 2.4% 0.2%

现货铂金 XPT= 1408.99 31.99 2.3% 1.1%

现货钯金 XPD= 577.25 12.05 2.1% -11.5%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=