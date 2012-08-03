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市场报道 | 2012年 8月 4日 星期六 03:08 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收在两个半月高位,受就业数据提振

路透纽约8月3日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周五收在两个半月高位,分析师称,美国公布7月就业增长为五个月最多,带动投机性基金买盘.

美国劳工部周五公布,7月非农就业岗位增加16.3万个,增幅为五个月最多,预估为增加10.0万个.失业率为8.3%,这令美联储仍有可能实施进一步货币刺激措施.[ID:nEAPA30DS3]

受该数据提振,原油和金融市场攀升,带动期棉升势.

指标ICE-12月期棉合约CTZ2收报每磅73.94美分,升2.97美分或4.18%,盘中在70.74-73.97美分之间交投,盘中一度涨停.

根据汤森路透数据,今日结算价为6月19日来最高.

本周,期棉大涨约3.5%.

汤森路透数据显示,周五成交量约23,800口,较30日均值低约三分之一.

交易商表示,在8月10日美国农业部发布月度供需报告前,期棉也有一些空头回补.

技术面而言,市场目标100日移动均线切入位略高于78美分,下周投机商可能带动期棉升向该水准.

根据ICE Futures数据,截至8月2日,未平仓合约连升四日至178,830口,为6月19日来最高.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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