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市场报道 | 2012年 8月 4日 星期六 05:57 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货因空头回补劲扬2.8%,但本周收跌

路透8月3日电---美国小麦期货周五劲扬,交易商称,受助于周末前的一波空头回吐.

美元走软进一步助推小麦市场涨势,令其对寻求对冲通胀的投资者更有吸引力.

本周,指标CBOT-9月软红冬麦期货WU2收跌0.8%,连跌第二周.

高盛表示,小麦期价面临的上行风险与日俱增,因阿根廷,印度,澳大利亚和前苏联等地天气干燥.

新作物销售年度伊始,俄罗斯谷物出口强劲,尽管天气干燥.

指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收高26-1/4美分,报每蒲式耳8.91-1/4美元.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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