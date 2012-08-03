〔美国股市〕道琼工业指数收涨1.69%,Nasdaq指数上升2%

澳洲股市：收于近两年高位，受金融和原材料类股上涨提振
指标S&P/ASX 200指数收涨0.1%或7.23点至5,816.3点，为2015年5月5日以来最高收盘水平。上日，该指标股指收涨0.9%。
路透纽约8月3日电---美国股市周五升至5月初来最高水平,因美国就业数据强于预期,且寄望欧洲当局将采取行动遏制欧债危机蔓延.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI上升217.29点,或1.69%,至13,096.17点;标准普尔500指数.SPX收高25.99点,或1.90%,至1,390.99点.Nasdaq指数.IXIC收涨58.13点,或2%,至2,967.90点.
本周,道指上升0.2%,标普500指数上涨0.4%,Nasdaq指数升0.3%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
指标S&P/ASX 200指数收涨0.1%或7.23点至5,816.3点，为2015年5月5日以来最高收盘水平。上日，该指标股指收涨0.9%。
路透香港2月16日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周四发表的调查显示，近九成受访市民认为香港楼价过高且远超负担水平，并预期今年上半年楼价将继续上升，考虑置业的受访者虽仍占逾七成，但相比上次调查结果则下跌7个百分点，跌幅是历年之最。
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