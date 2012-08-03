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市场报道 | 2012年 8月 4日 星期六 04:16 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收涨1.69%,Nasdaq指数上升2%

路透纽约8月3日电---美国股市周五升至5月初来最高水平,因美国就业数据强于预期,且寄望欧洲当局将采取行动遏制欧债危机蔓延.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI上升217.29点,或1.69%,至13,096.17点;标准普尔500指数.SPX收高25.99点,或1.90%,至1,390.99点.Nasdaq指数.IXIC收涨58.13点,或2%,至2,967.90点.

本周,道指上升0.2%,标普500指数上涨0.4%,Nasdaq指数升0.3%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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