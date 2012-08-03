〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因美元疲弱及美国产量忧虑

香港房地产：市民认为楼价过高，考虑置业比例降且跌幅为历年之最--调查
路透香港2月16日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周四发表的调查显示，近九成受访市民认为香港楼价过高且远超负担水平，并预期今年上半年楼价将继续上升，考虑置业的受访者虽仍占逾七成，但相比上次调查结果则下跌7个百分点，跌幅是历年之最。
路透8月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,从三日跌势中反弹,交易商称因美国就业数据强于预期提振美国商品和股市,美元承压.
本周,交投最为活跃的12月玉米期货CZ2大涨约2%.
玉米市场也受多个民间美国产量预估支撑,下周美国农业部将于8月10日发布月度作物报告.农业部7月预计今年美国玉米产量为129.7亿蒲式耳,单产为每英亩146蒲式耳.
Informa Economics表示,预计美国政府将在下周将美国今年玉米单产预估下调至120.7蒲式耳,但该公司也表示,预计最有可能的最终单产为131蒲式耳.
Farm Futures Magazine调查超过1,800美国农户后预计今年美国玉米产量为95.7亿蒲式耳,单产为114蒲式耳.该杂志的编辑预计今年产量为98.6亿蒲式耳,单产为117.6蒲式耳.
Doane Advisory Services预计今年美国玉米产量为107.92亿蒲式耳,单产为123.1蒲式耳.
一农业气象学家表示,美国中西部部分地区出现降雨,且预报周末还有降雨,这会对大豆有利,但对玉米作物而言降雨来得太晚了.
9月玉米合约CU2收高16美分,结算价报8.10美元.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 李军;审校 母红
路透香港2月16日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周四发表的调查显示，近九成受访市民认为香港楼价过高且远超负担水平，并预期今年上半年楼价将继续上升，考虑置业的受访者虽仍占逾七成，但相比上次调查结果则下跌7个百分点，跌幅是历年之最。
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。