〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因美元疲弱及美国产量忧虑

路透8月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,从三日跌势中反弹,交易商称因美国就业数据强于预期提振美国商品和股市,美元承压.

本周,交投最为活跃的12月玉米期货CZ2大涨约2%.

玉米市场也受多个民间美国产量预估支撑,下周美国农业部将于8月10日发布月度作物报告.农业部7月预计今年美国玉米产量为129.7亿蒲式耳,单产为每英亩146蒲式耳.

Informa Economics表示,预计美国政府将在下周将美国今年玉米单产预估下调至120.7蒲式耳,但该公司也表示,预计最有可能的最终单产为131蒲式耳.

Farm Futures Magazine调查超过1,800美国农户后预计今年美国玉米产量为95.7亿蒲式耳,单产为114蒲式耳.该杂志的编辑预计今年产量为98.6亿蒲式耳,单产为117.6蒲式耳.

Doane Advisory Services预计今年美国玉米产量为107.92亿蒲式耳,单产为123.1蒲式耳.

一农业气象学家表示,美国中西部部分地区出现降雨,且预报周末还有降雨,这会对大豆有利,但对玉米作物而言降雨来得太晚了.

9月玉米合约CU2收高16美分,结算价报8.10美元.(完)

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