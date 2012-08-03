〔金属期市〕期铜劲扬,因美国就业数据强劲

澳洲股市：收于近两年高位，受金融和原材料类股上涨提振
指标S&P/ASX 200指数收涨0.1%或7.23点至5,816.3点，为2015年5月5日以来最高收盘水平。上日，该指标股指收涨0.9%。
* 美国7月非农就业岗位增加16.3万个
* 美元兑欧元走软,期铜跳涨1.5%
* 铜未平仓合约反应市场走向不明
路透纽约/伦敦8月3日电---期铜周五录得三周来最大单日涨幅,因美国7月就业岗位增幅超过预期,美元受压走低,进而提振期铜价格脱离长期区间的底部.
美国劳工部今日公布的数据显示,美国7月非农就业岗位增加163,000万个,结束连续三个月增幅不到10万的情况,为疲弱的经济带来一线希望.
但失业率攀升至8.3%提醒投资者,美国经济仍然脆弱,美联储再推刺激举措的可能性犹存.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3急升115美元,或1.6%,收报每吨7,445美元,为7月13日以来最大单日升幅,当日价格飙升近2%.
纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2劲扬7.70美分,或2.3%,结算价报每磅3.3675美元,盘中交投区间介于3.2985-3.3740美元.
自5月以来,伦敦和纽约铜价一直陷于7,200-7,800美元和3.25-3.60美元的区间内,在全球经济成长前景日趋黯淡,供应收紧以及中国下半年需求前景等因素的影响下,走势摇摆不定.
另一项数据显示,7月美国服务业成长步伐有所加快,因新订单增长加速,但就业分项指数跌至近一年来最低.
不过,基本金属涨势受限,因对欧元区危机的忧虑犹存.
周四,欧洲央行未立即采取行动提振欧元区经济,市场之前预计欧洲央行将宣布大规模购债计划来压低西班牙和意大利等国的借贷成本.受此影响,商品价格走低,铜价触及六周低位.
LME未平仓合约徘徊在上周触及的近五年低位附近,反应期铜市场短期走向不明.
三个月期铝CMAL3收高16美元,报每吨1,860美元.
澳新银行预计,期铝价格将进一步走低,至1,600美元之下,这将进一步加重炼厂面临的冶炼利润低下,甚至为负的压力.
以下为1848GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 336.60 7.55 +2.29 343.60 -2.04
LME期铝 1859.00 15.00 +0.81 2020.00 -7.97
LME期铜 7442.00 112.00 +1.53 7600.00 -2.08
LME期铅 1894.50 40.50 +2.18 2035.00 -6.90
LME期镍 15600.00 350.00 +2.30 18710.00 -16.62
LME期锡 17895.00 465.00 +2.67 19200.00 -6.80
LME期锌 1839.00 27.00 +1.49 1845.00 -0.33
上海期铝 15350.00 -5.00 -0.03 15845.00 -3.12
上海期铜 54300.00 -460.00 -0.84 55360.00 -1.91
上海期锌 14550.00 -15.00 -0.10 14795.00 -1.66
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
指标S&P/ASX 200指数收涨0.1%或7.23点至5,816.3点，为2015年5月5日以来最高收盘水平。上日，该指标股指收涨0.9%。
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