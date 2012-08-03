〔加拿大汇市〕加元兑美元升穿平价,受美国就业数据带动

路透多伦多8月3日电---加元兑美元周五升至平价上方,为逾两个月来首见,因美国就业数据显示美国经济走强的迹象,令市场感到鼓舞.

在美国就业数据公布后,加元/美元CAD=D4攀升至0.9980加元或1.0020美元高位,此为5月11日来的最高水平.

美国劳工部周五公布,7月非农就业岗位增加16.3万个,增幅为五个月最大,(预估为增加10.0万个);失业率为8.3%(预估为8.2%).[ID:nEAPA30DS3][ID:nSB1706758]

美国就业增幅强于预期,表明加拿大最大的贸易伙伴美国的经济持续扩张.

同时,一些人认为美国失业率上升,可能向美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出第三轮公债购买计划施压.

加元/美元CAD=D4收报1.0019加元或0.9981美元,脱离日内高位,但高于周三收报的1.0072加元,或0.9929美元.

加元/欧元EURCAD=报1.2390加元,从周四触及的纪录高位1.2189加元或0.8204欧元回落,此为欧洲央行没有公布新的经济刺激措施后,加元/欧元触及的水平.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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