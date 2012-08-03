〔加拿大股市〕收高1.4%,美国良好的就业数据提振商品和金融类股

香港房地产：市民认为楼价过高，考虑置业比例降且跌幅为历年之最--调查
路透香港2月16日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周四发表的调查显示，近九成受访市民认为香港楼价过高且远超负担水平，并预期今年上半年楼价将继续上升，考虑置业的受访者虽仍占逾七成，但相比上次调查结果则下跌7个百分点，跌幅是历年之最。
路透多伦多8月3日电---加拿大主要股指周五收高,创下一个月来最大单日涨幅,美国公布7月非农就业岗位增幅超过预期后,金融和资源股受到提振,该数据缓解了人们对美国经济状况的忧虑.
美国劳工部公布,7月美国非农就业岗位增加16.3万个,为五个月来最高,该数据远高于路透调查分析师预计的增长10万个.
在强劲的美国经济数据公布之际,企业获利"依然良好,"TD Waterhouse首席投资组合策略师Bob Gorman称.
在该经济数据的带动下,美元下跌,商品市场上涨.
加拿大10大类股中多数收高,能源企业以2.5%的升幅领涨,因美国原油期货跳涨5%.
金融类股亦走强,上涨1.2%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高156.09点,或1.4%,报11,662.59点.这是7月3日以来最大单日百分比涨幅.
该指数周五上升,结束之前四天下跌的势态,但本周仍下跌0.9%.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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