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市场报道 | 2012年 8月 4日 星期六 05:24 BJT

〔加拿大股市〕收高1.4%,美国良好的就业数据提振商品和金融类股

路透多伦多8月3日电---加拿大主要股指周五收高,创下一个月来最大单日涨幅,美国公布7月非农就业岗位增幅超过预期后,金融和资源股受到提振,该数据缓解了人们对美国经济状况的忧虑.

美国劳工部公布,7月美国非农就业岗位增加16.3万个,为五个月来最高,该数据远高于路透调查分析师预计的增长10万个.

在强劲的美国经济数据公布之际,企业获利"依然良好,"TD Waterhouse首席投资组合策略师Bob Gorman称.

在该经济数据的带动下,美元下跌,商品市场上涨.

加拿大10大类股中多数收高,能源企业以2.5%的升幅领涨,因美国原油期货跳涨5%.

金融类股亦走强,上涨1.2%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高156.09点,或1.4%,报11,662.59点.这是7月3日以来最大单日百分比涨幅.

该指数周五上升,结束之前四天下跌的势态,但本周仍下跌0.9%.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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