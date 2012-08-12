〔中国经济〕目前调控太灵敏,结构转型需时间--前央行货币政策委员

* 结构转型需时间,政府不要急着往前冲

* 现在调控太灵敏,有些过于密集

* 外贸不会垮,非发达国家市场还是很大

* 通过对外投资带动对外贸易的潜力不小

路透河北崇礼8月12日电---中国7月宏观经济数据差强人意,令政策宽松呼声再起.但前中国央行货币政策委员会委员周其仁认为,经济结构转型需要时间,政府心肠要硬一些,不要时刻冲在前面;而现在调控太灵敏,有些过于密集.

他周末在2012年中国城市发展论坛间隙接受记者采访时还称,中国外贸不会垮,中国对非发达国家的市场还是很大,未来透过对外投资来带动对外贸易的潜力还是不小.

"怎么会这么弱不禁风,这么大一个经济体,"当被问及7月数据重燃市场疑虑时,周其仁表示,"着急什么,经济两个月下去就慌成这样.要让它下去,不下去好多毛病改得了吗?"

目前任职北京大学国家发展研究院院长的他指出,经济结构转型需要时间,政府不要那么往前冲,要相信市场的力量,相信地方企业经过改革开放30年磨练,已经有一定的承受能力,"要让市场先做反应,真做不了反应的部分,政府可以伸一把手."

中国刚刚发布7月宏观经济数据,虽然投资和消费持稳,通胀率也一如预期降到2%下方,但工业产出同比增长9.2%、出口同比增长区区1%以及新增贷款降至10个月新低,却让市场疑虑重燃,呼吁降息和降准"双降"的声音再起.[ID:nSB1719908][ID:nSB1716590]

而为了遏制经济放缓,中国央行今年以来已经两次调降存款准备金率,并出乎意料地在短短一个月时间两度下调基准利率,同时还放开存款利率上限和贷款利率下限的浮动区间,向利率市场化迈进一步.

周其仁进一步称,经济往下走的时候,不是一起往下走的,是有高有低的,市场的力量要给它时间.但这个过程中也要仔细观察,对当中过不去的、而且过不去后后果非常严重的领域,政府要"托一托".现在强调减税扶持小微企业即是这个道理,因为小微企业就业量非常大.

"就像人一样,如果老呆在恒温空间中,是不会很健康的.空气要有点高了低了、低了高了,人的应变能力、体内的积极因素才会释放.公司也一样,才会注意基本的管理,"他形象地说.

而当被问及人民币单边升值减缓的趋势是否确定时,周其仁则表示,这还需要进一步观察.

**中国外贸不会垮**

中国今年3月和4月进、出口同比增速均为个位数,但5-6月返回两位数,一度令市场对外贸前景乐观.但7月出口同比增长1.0%,创六个月来最低,且远逊于市场预期的8.6%,再度点燃投资者疑虑.

但周其仁认为,不能说中国外贸优势就没了.他指出,中国人工成本和综合要素成本还是比发达国家要低很多,有比较优势;跟越南和印度等地比,中国有配套能力,虽然它们的单项要素比中国便宜,但缺的是配套.

"我不认为中国的外向经济就会一路垮下来,现在是阶段性的,...过一段时间,还是会回来(好转),"他说.

他表示,中国对发达国家开放和对发展中国家开放有很大不同.发达国家的批发、销售和物流系统都是顺畅的,过去广东开放的特点是"一开工,东西就走",只要办工厂,其它什么都不用管;但那些发展中国家未来五年或十年来看经济都很不错,问题在于基础设施不够、是瓶颈.

周其仁认为,中国在管理基础设施建设方面非常有经验,而且可以把外汇储备带上,一部分等于借贷,可以通过对外投资帮它们做基础设施等,来带动对外贸易,"通过对外投资来带动对外贸易,这个潜力还是不小的."

而从中国海关公布的贸易数据详情也可以看出,虽然中国对欧日双边贸易总值在下降,但对美国贸易在企稳,对新兴市场国家也保持着不错的增速.

海关数据显示,今年1-7月,中欧双边贸易总值下降0.9%,中国-东盟贸易总值增长9%,对美国增长10.5%,对巴西和俄罗斯则分别增长10.3%和17.7%.(完)