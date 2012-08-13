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债券 | 2012年 8月 13日 星期一 22:32 BJT

〔标题新闻〕ECB向希腊的银行7月注资按月减少496.7亿欧元,希腊央行ELA注资增加443.7亿欧元

ECB为欧洲央行

ELA为紧急流动性协助

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