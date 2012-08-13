〔标题新闻〕ECB向希腊的银行7月注资按月减少496.7亿欧元,希腊央行ELA注资增加443.7亿欧元

《全球主要国家债券发行预告》--3月2日-3月9日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/2 英国 标售票息½%、2022年到期的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国 标售长期政府债券(OAT) 3/7 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日
ECB为欧洲央行
ELA为紧急流动性协助
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/2 英国 标售票息½%、2022年到期的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国 标售长期政府债券(OAT) 3/7 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日
路透上海3月2日 - 据中国工银瑞信基金管理公司网站，其管理的工银瑞信丰淳半年定期开放债券型基金的首募规模达909.4亿元人民币，成为国内首募规模最大的基金。
路透东京3月2日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月25日止当 周外资扩大卖超日股。 外资2月25日止当周在日本股市卖超2,611亿日圆，前一周为卖超1,27 7亿日圆。 日本投资者最近一周转为卖超海外债券2,020亿日圆，前一周为买超4 77亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月19日-2月25日 -261.1 +367.9 +976.7 2月12日-2月18日 -127.7r -141.2 +856.6 1月29日-2月 4日 -247.7r +244.2 -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月19日-2月2