〔纽约期市〕ICE可可期货重挫逾2%,因技术性抛盘

《台湾重要政经日程》--3月2日-10月10日
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路透纽约/伦敦8月13日电---可可期货周一重挫逾2%,因技术性卖出信号将该期货从九个月高位拉回,且抵消了对西非产量前景的担忧.糖和咖啡期货跌至六周低点.
在盘中稍早升至略高于每吨2,500美元的高位后,可可期货急转直下,势将录得四周内最大单日跌幅.
在日本公布的经济成长数据逊于预期,令投资人担心全球经济情势后,股市承压,商品市场也未能幸免.
ICE-12月可可期货CCc2收跌59美元,或2.4%,报每吨2,399美元,盘中一度上探300日移动均线切入位2,507美元长期阻力水准.
交易商表示,收盘在2,400美元下方,为可可期货在过去一个月大涨14%的升势划上句号.
可可期货可能很快会测试每吨2,350美元,新泽西商品基金Atlantic Capital Advisors首席交易官Nick Gentile表示.
伦敦12月可可期货LCCc2收跌26英镑,报每吨1,624英镑,上周五触及1,678英镑,此为11月来的最高.
1702GMT,ICE指标10月原糖期货SBc1下跌0.22美分,或1.06%,报每磅20.52美分,此为6月底以来最低.
伦敦10月白糖期货LSUc1下跌1.90美元,或0.32%,报每吨576.6美元.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCU2跌3.1美分或1.83%,报每磅1.6625美元,此为6月28日来的最低收位.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跌36美元,或1.66%,报每吨2,132美元.(完)
--编译 李军;审校 母红
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(重发以删除多余符号) 经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货
路透北京3月2日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月