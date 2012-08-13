〔纽约期市〕ICE可可期货重挫逾2%,因技术性抛盘

路透纽约/伦敦8月13日电---可可期货周一重挫逾2%,因技术性卖出信号将该期货从九个月高位拉回,且抵消了对西非产量前景的担忧.糖和咖啡期货跌至六周低点.

在盘中稍早升至略高于每吨2,500美元的高位后,可可期货急转直下,势将录得四周内最大单日跌幅.

在日本公布的经济成长数据逊于预期,令投资人担心全球经济情势后,股市承压,商品市场也未能幸免.

ICE-12月可可期货CCc2收跌59美元,或2.4%,报每吨2,399美元,盘中一度上探300日移动均线切入位2,507美元长期阻力水准.

交易商表示,收盘在2,400美元下方,为可可期货在过去一个月大涨14%的升势划上句号.

可可期货可能很快会测试每吨2,350美元,新泽西商品基金Atlantic Capital Advisors首席交易官Nick Gentile表示.

伦敦12月可可期货LCCc2收跌26英镑,报每吨1,624英镑,上周五触及1,678英镑,此为11月来的最高.

1702GMT,ICE指标10月原糖期货SBc1下跌0.22美分,或1.06%,报每磅20.52美分,此为6月底以来最低.

伦敦10月白糖期货LSUc1下跌1.90美元,或0.32%,报每吨576.6美元.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCU2跌3.1美分或1.83%,报每磅1.6625美元,此为6月28日来的最低收位.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跌36美元,或1.66%,报每吨2,132美元.(完)