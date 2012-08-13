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市场报道 | 2012年 8月 14日 星期二 06:34 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货跌至近三周低点

路透8月13日电---美国小麦期货周一大跌3.3%,至近三周低点,交易商称因对主要种植地区产量不足的担忧减轻.

全球达成的多个出口协议显示供应足够.

指标CBOT-9月合约WU2在过去两个交易日大跌6.2%,周一盘中一度跌至8.54-3/4美元,为7月24日来最低.

埃及的GASC购入12万吨俄罗斯小麦,9月10-12日付运.

美国农业部周一公布,上周出口检验小麦2,220.5万蒲式耳,高于分析师预估的1,800-2,100万,一周前为2,090万蒲式耳.

指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收挫28-1/2美分,报每蒲式耳8.56-3/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为163,658口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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