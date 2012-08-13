〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货在上一交易日创新高后遭遇获利回吐下跌

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京3月2日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
路透8月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌,在上一交易日升至纪录新高后遭遇获利回吐卖压.
新作新作12月合约CZ2自上周五触及8.49美元纪录高位后已经回落6.7%.
大豆期货大跌溢出的卖压也为玉米期货跌势助力.
一农业气象学家表示,下周少量降雨和降温将给美国中西部受旱灾影响的玉米和大豆作物带来缓解.
"将有改善,并可能令恶化情况放慢,但我预计也不会有大的改善."Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示.
路透周一公布的访查分析师结果显示,过去两周的降雨可能提升大豆作物等级,并有助于稳定玉米作物等级.
美国农业部公布,上周出口检验玉米2,230万蒲式耳,高于之前一周的2,040万.
12月玉米合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为51.
12月玉米合约CZ2下跌17-1/4美分,结算价报7.82-3/4美元.
今日CBOT玉米期货大约成交量为362,794口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透北京3月2日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7628港元) 美股道琼工业指数周三收高303.31点，或1.46%，报21,115.55 点。史上首次收在21,000点以上，此前总统特朗普言辞审慎的首次国会演 说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久将升息是利多因素。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 118.970 0.24 1727