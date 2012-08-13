〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货在上一交易日创新高后遭遇获利回吐下跌

路透8月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌,在上一交易日升至纪录新高后遭遇获利回吐卖压.

新作新作12月合约CZ2自上周五触及8.49美元纪录高位后已经回落6.7%.

大豆期货大跌溢出的卖压也为玉米期货跌势助力.

一农业气象学家表示,下周少量降雨和降温将给美国中西部受旱灾影响的玉米和大豆作物带来缓解.

"将有改善,并可能令恶化情况放慢,但我预计也不会有大的改善."Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示.

路透周一公布的访查分析师结果显示,过去两周的降雨可能提升大豆作物等级,并有助于稳定玉米作物等级.

美国农业部公布,上周出口检验玉米2,230万蒲式耳,高于之前一周的2,040万.

12月玉米合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为51.

12月玉米合约CZ2下跌17-1/4美分,结算价报7.82-3/4美元.

今日CBOT玉米期货大约成交量为362,794口.(完)

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