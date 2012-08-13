〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下挫,因美国天气改善及获利回吐

路透8月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货周一大跌超过2%,止住三日连升,交易商表示因美国中西部天气改善,擦亮产量前景,并有助触动基金多头结清仓位.

一农业气象学家表示,下周少量降雨和降温将给美国中西部受旱灾影响的玉米和大豆作物带来缓解.

路透周一公布的访查分析师结果显示,预计今日稍后美国农业部将公布大豆作物优良率为30%,较之前一周上升一个百分点,因出现急需的降雨.

周二在美国全国油籽加工商协会(National Association of Oilseed Processors)公布月度数据前,市场对7月美国大豆压榨量的平均预估为1.325亿蒲式耳,6月为1.34156亿.

11月大豆期货SX2大跌43美分,报16.00-3/4美元.

8月豆粕合约SMQ2收挫18.2美元,收报每短吨526.3美元.

8月豆油合约BOQ2跌0.65美分,报每磅52.95美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为151,500口,豆粕期货为60,810口,豆油期货为84,062口.

以下为CBOT农产品期货在1937 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 782.75 -17.25 -2.2% 21.1%

CBOT大豆Sc1 1622.25 -51.00 -3.1% 35.4%

CBOT豆粕SMc1 504.80 -16.30 -3.1% 63.2%

CBOT豆油BOc1 53.10 -0.68 -1.3% 1.9%

CBOT小麦Wc1 856.75 -28.50 -3.2% 31.3%

CBOT稻米RRc1 1565.50 -29.00 -1.8% 7.2%

EU小麦BL2H0 256.75 -7.25 -2.8% 26.8%

NYMEX原油期货CLc1 92.75 -0.12 -0.1% -6.2%

道琼工业指数.DJI 13,167 -41 -0.3% 7.8%

现货金XAU= 1610.50 -8.94 -0.6% 3.0%

欧元/美元EUR= 1.2333 0.0054 0.4% -4.7%

美元指数.DXY 82.4200 -0.1330 -0.2% 2.8%

波罗的海

干散货指数.BADI 764 -10 -1.3% -56.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.

(完)

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