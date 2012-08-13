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市场报道 | 2012年 8月 14日 星期二 04:43 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元走软,因担心全球经济

路透多伦多8月13日电---加元兑美元周一小跌,跟随全球股市表现,因日本和欧洲经济数据令投资人对全球经济成长不断放缓的担忧加重.

欧洲股市录得逾一周最差单日表现,美股标普500指数在连升六日后收低,此前日本公布第二季国内生产总值(GDP)仅增长0.3%.

数据凸显欧债危机对全球需求的影响.

加元/美元CAD=D4收报0.9925加元或1.0076美元,略低于上周五的0.9910加元,或1.0091美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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