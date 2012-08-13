〔加拿大汇市〕加元/美元走软,因担心全球经济

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京3月2日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
路透多伦多8月13日电---加元兑美元周一小跌,跟随全球股市表现,因日本和欧洲经济数据令投资人对全球经济成长不断放缓的担忧加重.
欧洲股市录得逾一周最差单日表现,美股标普500指数在连升六日后收低,此前日本公布第二季国内生产总值(GDP)仅增长0.3%.
数据凸显欧债危机对全球需求的影响.
加元/美元CAD=D4收报0.9925加元或1.0076美元,略低于上周五的0.9910加元,或1.0091美元.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透北京3月2日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7628港元) 美股道琼工业指数周三收高303.31点，或1.46%，报21,115.55 点。史上首次收在21,000点以上，此前总统特朗普言辞审慎的首次国会演 说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久将升息是利多因素。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 118.970 0.24 1727