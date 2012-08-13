〔美国股市〕标普500指数结束六日连升,日本经济数据令市场承压

* 日本国内生产总值逊于预期

* CBOE波动性指数收在逾五年最低水准

* 道指收低0.29%,标普500指数小跌0.13%,Nasdaq指数微升0.05%

路透纽约8月13日电---美国股市周一收盘涨跌互现,道指和标普500指数小幅收跌,因在标普500指数连涨六日后,市场出现一些疲态,加之令人失望的日本经济成长数据再度提醒投资者全球经济面临的阻力.

标普500指数在过去六个交易日内上涨3%,为2010年12月来最长升势.但升势已经放缓,指数徘徊在5月来高位附近.本月迄今,标普500指数仍有1.8%的涨幅.

股市上涨是因投资人预期央行不久将出手,支撑步履蹒跚的全球经济复苏,并解决欧债危机.

但央行的行动不太可能在9月美联储和欧洲央行下一次货币政策会议前出台,令市场在那之前走势迟滞.

"在上周经济面消息不多的情况下,市场仍在部分投资人所谓的'熔化'状态中,无论市场力道是否是人为引导的,目前对交易商而言更大的风险是错过升势."嘉信理财(Charles Schwab)主动交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示.

"在欧洲央行、美联储和中国人民银行都有压力要准备采取行动支撑各自的经济之际,市场目前的下跌风险已显着降低了."他补充道.

CBOE波动性指数.VIX大跌逾7%,报13.70,为逾五年最低水准.因该指数通常同标普500指数走势相反,今日下跌实属异常,显示投资人没有过分担心市场前景.

"股市看多人气仍高涨,标普500指数一个月买权倾向目前为98%."瑞信股市衍生品策略团队表示.

倾向所指的是押注标普500指数下跌(卖权)或上升(买权)的平衡.

道琼工业指数.DJI收跌38.52点,或0.29%,至13,169.43点;标准普尔500指数.SPX回落1.76点,或0.13%,至1,404.11点.Nasdaq指数.IXIC上扬1.66点,或0.05%,至3,022.52点.

日本4-6月当季国内生产总值(GDP)仅增长0.3%,只有预估增幅的一半,令人愈发担心经济将继续趋软,因消费者支出反弹势头开始失去动能,且欧债危机打压全球需求.[ID:nSB1721958]

上周五报章报导,旧金山联储总裁威廉姆斯称美联储应采取新一轮购债行动,以更快压低失业率,刺激市场臆测美联储可能很快会推出新一轮刺激措施.

自6月升势开始以来,大量涌入美股的资金投入到防御类股.但投资人看到诸如小盘股和景气类股等更激进板块走势开始改善的初步迹象,这是股市升势要持续下去的关键因素.

"这些是升势持续需要领跑的板块,这些板块是否能依靠自己的力量做到这一点还有待观察.我不敢保证夏季结束前不会出现回落."OakBrook Investments LLC联席投资长Janna Sampson表示.

Sampson称她对欧债危机发展的前景仍持谨慎态度,她还将密切关注数据以判断美国就业市场改善是否能持续.

Tesoro Corp (TSO.N)以25亿美元收购BP(BP.L)的Carson炼厂,以创建在太平洋盆地最大的美国炼油王国,Tesoro大涨9.5%,报38.87美元,美国上市的BP (BP.N)跌0.7%,报42.09美元.

根据汤森路透数据,截至周一,在已公布业绩的454家标普500指数成份股企业中,68%的获利超过分析师预期,与过去四个季度的均值一致.

成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约45亿股,远低于78.4亿股的去年日成交均值.(完)

--编译 李军;审校 母红

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