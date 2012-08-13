〔加拿大股市〕收低,商品价格下跌拖累矿业股和能源股领跌

路透多伦多8月13日电---加拿大主要股指周一下跌,此前日本公布的经济数据疲弱,进一步证明全球经济放缓,商品价格下跌拖累矿业股和能源股领跌.

加拿大市场跟随欧洲和美国股市跌势,因对经济成长放缓的担忧抵消了各大央行将采取行动刺激经济成长的希望.

铜价连挫四日,金价也走软,因对全球经济复苏停滞不前的担忧打压金属市场表现.

日本4-6月当季国内生产总值(GDP)仅增长0.3%,只有预估增幅的一半,令人愈发担心经济将继续趋软,因消费者支出反弹势头开始失去动能,且欧债危机打压全球需求.[ID:nSB1721958]

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低52.56点,或0.44%,报11,838.33点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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