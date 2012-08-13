〔加拿大股市〕收低,商品价格下跌拖累矿业股和能源股领跌

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京3月2日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
路透多伦多8月13日电---加拿大主要股指周一下跌,此前日本公布的经济数据疲弱,进一步证明全球经济放缓,商品价格下跌拖累矿业股和能源股领跌.
加拿大市场跟随欧洲和美国股市跌势,因对经济成长放缓的担忧抵消了各大央行将采取行动刺激经济成长的希望.
铜价连挫四日,金价也走软,因对全球经济复苏停滞不前的担忧打压金属市场表现.
日本4-6月当季国内生产总值(GDP)仅增长0.3%,只有预估增幅的一半,令人愈发担心经济将继续趋软,因消费者支出反弹势头开始失去动能,且欧债危机打压全球需求.[ID:nSB1721958]
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低52.56点,或0.44%,报11,838.33点.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透北京3月2日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7628港元) 美股道琼工业指数周三收高303.31点，或1.46%，报21,115.55 点。史上首次收在21,000点以上，此前总统特朗普言辞审慎的首次国会演 说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久将升息是利多因素。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 118.970 0.24 1727