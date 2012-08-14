〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及两周高位后回落,英国7月通胀意外上升

* 英镑兑美元触及两周高位后回落

* 通胀数据未能改变对放宽货币政策的预期

* 欧元/英镑下滑,支撑位约在0.7850英镑

路透伦敦8月14日电---英镑兑美元周二触及两周高位,此前数据显示英国7月通胀意外增长,但鉴于市场仍预计英国央行短期内会放宽货币政策,英镑料不太可能出现进一步升势.

英镑兑美元GBP=D4升至两周高位1.5730美元,通胀数据公布前报约1.5702美元.英镑升穿200日移动均线切入位1.5721美元,交易商之前报称在该水准有卖盘,英镑之后回落至1.5680美元,当日变动不大.

美国公布7月零售销售在四个月内首次上升,对美元也有帮助.该数据显示消费者可能在第三季带动经济加速成长,并令美联储推出第三套量化宽松政策的机率降低.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至约0.7872英镑,英国通胀数据公布前报0.7882英镑.英镑徘徊在这些水准,受显示欧元经济第二季萎缩的数据拖累.交易商指在21日移动均线切入位0.7852英镑有支撑位.

英国国家统计局周二公布,7月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%;较上年同期上升2.6%(预估为上升2.3%).[ID:nSB1725090]

一些分析师表示,英国央行仍有可能降息,将审视英国央行周三公布的会议记录以寻找线索.(完)

--编译 李军;审校 母红

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