〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及两周高位后回落,英国7月通胀意外上升

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 英镑兑美元触及两周高位后回落
* 通胀数据未能改变对放宽货币政策的预期
* 欧元/英镑下滑,支撑位约在0.7850英镑
路透伦敦8月14日电---英镑兑美元周二触及两周高位,此前数据显示英国7月通胀意外增长,但鉴于市场仍预计英国央行短期内会放宽货币政策,英镑料不太可能出现进一步升势.
英镑兑美元GBP=D4升至两周高位1.5730美元,通胀数据公布前报约1.5702美元.英镑升穿200日移动均线切入位1.5721美元,交易商之前报称在该水准有卖盘,英镑之后回落至1.5680美元,当日变动不大.
美国公布7月零售销售在四个月内首次上升,对美元也有帮助.该数据显示消费者可能在第三季带动经济加速成长,并令美联储推出第三套量化宽松政策的机率降低.
欧元兑英镑EURGBP=D4跌至约0.7872英镑,英国通胀数据公布前报0.7882英镑.英镑徘徊在这些水准,受显示欧元经济第二季萎缩的数据拖累.交易商指在21日移动均线切入位0.7852英镑有支撑位.
英国国家统计局周二公布,7月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%;较上年同期上升2.6%(预估为上升2.3%).[ID:nSB1725090]
一些分析师表示,英国央行仍有可能降息,将审视英国央行周三公布的会议记录以寻找线索.(完)
--编译 李军;审校 母红
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。