〔全球金市〕金价下跌,因美国零售销售数据打压放宽政策希望

* 美国7月零售销售胜预期

* 技术性卖压可能打压金价至1,575美元

* 南非供应忧虑支撑铂金系金属

路透纽约8月14日电---金价周二下滑约0.5%,因美国零售销售数据稳健,促使金市投资人缩减对美联储快将推出刺激措施的押注.

铂金系金属价格上涨,因南非一大型铂金生产商停工引发供应忧虑.股市上涨及对经济的看法改善也支撑对铂金系金属的买盘.

在数据显示美国7月零售销售四个月内首次上涨后,金价一度下挫达1%.从汽车到电子产品,几乎所有商品的需求都在增加,显示消费者可能带动美国经济第三季更快成长.

"经济数据改善可能令美联储推迟或不会推出额外刺激措施.技术面来看,金价未能一举突破1,625美元,可能出现获利了结,1,600美元水准可能让位于1,575美元支撑位."RBC Capital Markets副总裁George Gero表示.

1630 GMT,现货金价XAU=回落0.4%,报每盎司1,603美元,稍早触及1,594.10美元的低点.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2跌7.10美元,报1,605.50美元.

现货白银XAG=基本持平,报27.79美元.

铂金系金属跑赢黄金,此前全球第三大铂金生产商Lonmin (LMI.L)(LONJ.J)因暴力冲突关闭了南非的工厂.

全球四分之三的铂金产自南非.

现货铂金XPT=升1.2%,至1,396.24美元,现货钯金XPD=升1.2%,报576.22美元.

铂金较黄金贴水徘徊在每盎司200美元之上,这是很少见的情况,本月铂金跌约1%,自2月高位回落约20%.

------------------------------1630 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1605.50 -7.10 -0.4% 2.5%

COMEX白银期货 SIU2 27.755 -0.012 -0.1% -0.6%

COMEX铂金期货 PLV2 1399.40 6.60 0.5% 0.0%

COMEX钯金期货 PAU2 577.35 2.65 0.5% -12.0%

现货金 XAU= 1603.00 -6.54 -0.4% 2.5%

现货银 XAG= 27.79 0.00 0.0% 0.4%

现货铂金 XPT= 1396.24 16.14 1.2% 0.2%

现货钯金 XPD= 576.22 6.72 1.2% -11.7%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李军;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=