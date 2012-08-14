〔全球金市〕金价下跌,因美国零售销售数据打压放宽政策希望

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 美国7月零售销售胜预期
* 技术性卖压可能打压金价至1,575美元
* 南非供应忧虑支撑铂金系金属
路透纽约8月14日电---金价周二下滑约0.5%,因美国零售销售数据稳健,促使金市投资人缩减对美联储快将推出刺激措施的押注.
铂金系金属价格上涨,因南非一大型铂金生产商停工引发供应忧虑.股市上涨及对经济的看法改善也支撑对铂金系金属的买盘.
在数据显示美国7月零售销售四个月内首次上涨后,金价一度下挫达1%.从汽车到电子产品,几乎所有商品的需求都在增加,显示消费者可能带动美国经济第三季更快成长.
"经济数据改善可能令美联储推迟或不会推出额外刺激措施.技术面来看,金价未能一举突破1,625美元,可能出现获利了结,1,600美元水准可能让位于1,575美元支撑位."RBC Capital Markets副总裁George Gero表示.
1630 GMT,现货金价XAU=回落0.4%,报每盎司1,603美元,稍早触及1,594.10美元的低点.
纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2跌7.10美元,报1,605.50美元.
现货白银XAG=基本持平,报27.79美元.
铂金系金属跑赢黄金,此前全球第三大铂金生产商Lonmin (LMI.L)(LONJ.J)因暴力冲突关闭了南非的工厂.
全球四分之三的铂金产自南非.
现货铂金XPT=升1.2%,至1,396.24美元,现货钯金XPD=升1.2%,报576.22美元.
铂金较黄金贴水徘徊在每盎司200美元之上,这是很少见的情况,本月铂金跌约1%,自2月高位回落约20%.
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最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCQ2 1605.50 -7.10 -0.4% 2.5%
COMEX白银期货 SIU2 27.755 -0.012 -0.1% -0.6%
COMEX铂金期货 PLV2 1399.40 6.60 0.5% 0.0%
COMEX钯金期货 PAU2 577.35 2.65 0.5% -12.0%
现货金 XAU= 1603.00 -6.54 -0.4% 2.5%
现货银 XAG= 27.79 0.00 0.0% 0.4%
现货铂金 XPT= 1396.24 16.14 1.2% 0.2%
现货钯金 XPD= 576.22 6.72 1.2% -11.7%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 李军;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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