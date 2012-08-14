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市场报道 | 2012年 8月 15日 星期三 06:15 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连跌三日至一个月低点,多头结清仓位

路透8月14日电---美国小麦期货周二跌至一个月低点,交易商称在埃及最近采购中没有买入美国小麦后,多头结清仓位.

CBOT小麦期货连跌三日,跌幅达到8%,为近月合约去年7月来最大三日跌幅.

指标CBOT-9月合约WU2在40日移动均线切入位附近寻获支撑,自6月19日来该合约一直没有跌穿该水准.

埃及GASC购入12万吨俄罗斯和乌克兰小麦,9月21-30日付运.

指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收挫17美分,报每蒲式耳8.39-3/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为114,621口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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