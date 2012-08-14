〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连跌三日至一个月低点,多头结清仓位

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透8月14日电---美国小麦期货周二跌至一个月低点,交易商称在埃及最近采购中没有买入美国小麦后,多头结清仓位.
CBOT小麦期货连跌三日,跌幅达到8%,为近月合约去年7月来最大三日跌幅.
指标CBOT-9月合约WU2在40日移动均线切入位附近寻获支撑,自6月19日来该合约一直没有跌穿该水准.
埃及GASC购入12万吨俄罗斯和乌克兰小麦,9月21-30日付运.
指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收挫17美分,报每蒲式耳8.39-3/4美元.
今日CBOT小麦预估成交量为114,621口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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