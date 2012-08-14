〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下滑,因获利回吐及小麦期货大跌

路透8月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌,在近期创下纪录高位后持续有获利了结卖压,且小麦期货大跌也对玉米期货有拖累.

上周五,新作12月玉米期货CZ2触及8.49美元纪录高位,美国农业部因应美国遭遇逾50年来最严重旱灾而下调产量预估.

一农业气象学家周二表示,美国作物种植带下周降温和天气更为潮湿将令玉米和大豆受旱情影响进一步恶化的情况放缓.

美国农业部周一公布,最近一周美国玉米优良率为23%,同之前一周持平,符合市场预估,但低于一年前60%的优良率.

12月玉米合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为50.

12月玉米合约CZ2下跌4-1/4美分,结算价报7.89美元.

今日CBOT玉米期货大约成交量为190,479口.(完)

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