〔美国债市〕公债价格回落,因美国零售销售数据强于预期

路透纽约8月14日电---美国公债价格周二回落,因强于预期的美国7月零售销售数据提振风险资产需求,并损及避险公债的吸引力.

数据还增加了经济成长放缓,是否足以促使美国联邦储备理事会(FED,美联储)在下月会议上扩大量化宽松计划规模的不确定性.

美国7月零售销售四个月来首次增长,因从汽车到电子产品等的消费需求全面攀升,显示消费者需求可能在第三季推动经济成长加速.

"从经济数据方面来看,美联储将不会采取行动,但这肯定增加了美联储可能满足于保持目前政策的可能性,"纽约Guggenheim Partners的公债交易部董事Jason Rogan表示.

其他人持反对意见,称这是因为公债市场选择关注零售销售数据的积极一面,并非更为消极的一面.

"从消息面来看,市场处于观望态势,美国经济状况和美联储政策尚无定论,今日的零售数据就是很好的例子,"管理着3,300亿美元资产的Prudential Fixed Income的首席投资策略师Robert Tipp表示.

"可以说7月零售销售报告反应出经济趋势发生变化,但公债抛售强劲,显然市场从"玻璃杯已装满了一半"这样的正面角度来看待美国经济状况,"Tipp说,他指出,尽管7月零售销售强劲,但之前三个月均下降,且四个月总体数据仍为下跌.

在上月触及纪录低位后,指标10年期公债收益率已攀升逾30个基点,因7月就业数据意外强劲,以及欧洲央行总裁德拉吉誓言将扞卫欧元.

近几日美国公债收益率上涨吸引了买家入场,但周二并非如此.尾盘交易时段,10年期公债收益率报1.73%,高于周一尾盘的1.66%和7月25日创下的纪录低位1.38%.10年期公债价格下跌20/32.

周二公布的7月零售销售数据改善,也帮助推高股市.

"可以看到投资者有些偏向出脱无风险工具(如美国公债)并转为投资风险工具,因此在没有重大消息化解这种偏好之前,(公债)收益率将会进一步上涨."Calvert Investment Management基金组合经理Matt Duch表示.

近几个月来,投资者高度期待美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行(ECB)将在各自的9月会议上公布新公债购买计划,市场一直受到鼓舞.

投资者将关注月底美联储主席贝南克在杰克森霍尔的年度会议上,是否会发出进一步刺激措施的信号.

2010年时,贝南克曾在杰克森霍尔暗示联储第二轮量化宽松政策.

"杰克森霍尔是下一个关注焦点.在那之前,数据和风险资产都要稍好,这也令公债魅力有所降低."BMO Capital Markets美国公债交易部主管Scott Graham称.

周二发布的数据亦显示,美国7月生产者物价指数(PPI)上涨,按年增幅仅为0.5%.

新一轮宽松政策的预期,可能会带动对公债的买盘,未来两周新债供应缺乏也会令公债得益.

Rogan称市场存在投机性买盘行为."一些人仍在寻求逢低买入."他说.

作为美联储卖短买长(扭转操作,twist operation)的一部分,持续回购公债预计将支撑市场.

美联储周二买入46.5亿美元2020至2022年间到期的公债,投标规模为103.2亿美元.

美国公债稍早一度走弱,之前德国和法国数据显示,两国第二季经济没有出现萎缩.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-22/32 (-) 0.285

五年期公债US5YT=RR 98-25/32 (- 6/32) 0.751

10年期公债US10YT=RR 99-2/32 (-19/32) 1.727

30年期公债US30YT=RR 98-15/32 (-15/32) 2.824(完)

--编译 母红/洪曦;审校 李军

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