〔加拿大汇市〕加元/美元走强,因美国零售销售数据强于预期

路透多伦多8月14日电---加元兑美元周二走强,受美国7月零售销售强于预期支撑.

美国7月零售销售四个月来首次增长,因从汽车到电子产品等的消费需求全面攀升,显示消费者需求可能在第三季推动经济成长加速.

"好于预期的经济数据带动风险意愿略有上升,"RBC Capital Markets加拿大固定收益和汇市策略部门主管Mark Chandler表示.他指零售销售数据令石油需求预期增加,令加拿大间接得益.

加元/美元CAD=D4收报0.9919加元或1.0082美元,周一收报0.9925加元或1.0076美元.今日盘中,在美国零售销售数据公布后,加元应声升至0.9906加元或1.0095美元的日高.(完)

--编译 李军;审校 母红

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