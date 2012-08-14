〔美国股市〕ADR近期大涨后小幅回软,欧洲企业上扬

路透纽约8月14日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二持稳,在近期上扬后,投资者找不到大举押注的理由.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR微跌0.12%,收在123.37点,之前徘徊在5月初以来未见水准.在过去七个交易日中,该指数六日上扬,主要受全球主要央行将采取进一步举措提振成长的预期推动.

标普500指数.SPX周二微跌0.01%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收涨0.17%,因德法两国经济成长数据温和,令对欧洲央行将再推刺激举措的预期升温.

银行股涨幅居前.巴克莱(BCS.N)升0.04美元,报11.53美元.National Bank of Greece NBG.N升0.01美元,报1.60美元.

诺基亚(NOK.N)为成交最活跃的欧洲ADR之一.该股重挫0.12美元,报2.49美元.稍早,研究公司Gartne的一份报告显示,全球手机销售第二季下降,并表示将调降2012年预期,因消费者在经济不确定的情况下推迟手机更新换代.

梅陇银行亚洲ADR指数.BKAS下挫0.47%.纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA跌0.93%.

中国企业ADR小涨,在连跌三日后,该地区谨慎情绪犹存,诸如公用事业和电信等防御型股走强.中国电信(CHA.N)上扬0.73美元,报53.56美元.华能国际(HNP.N)大涨0.62美元,报27.96美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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