〔美国股市〕ADR近期大涨后小幅回软,欧洲企业上扬

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约8月14日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二持稳,在近期上扬后,投资者找不到大举押注的理由.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR微跌0.12%,收在123.37点,之前徘徊在5月初以来未见水准.在过去七个交易日中,该指数六日上扬,主要受全球主要央行将采取进一步举措提振成长的预期推动.
标普500指数.SPX周二微跌0.01%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收涨0.17%,因德法两国经济成长数据温和,令对欧洲央行将再推刺激举措的预期升温.
银行股涨幅居前.巴克莱(BCS.N)升0.04美元,报11.53美元.National Bank of Greece NBG.N升0.01美元,报1.60美元.
诺基亚(NOK.N)为成交最活跃的欧洲ADR之一.该股重挫0.12美元,报2.49美元.稍早,研究公司Gartne的一份报告显示,全球手机销售第二季下降,并表示将调降2012年预期,因消费者在经济不确定的情况下推迟手机更新换代.
梅陇银行亚洲ADR指数.BKAS下挫0.47%.纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA跌0.93%.
中国企业ADR小涨,在连跌三日后,该地区谨慎情绪犹存,诸如公用事业和电信等防御型股走强.中国电信(CHA.N)上扬0.73美元,报53.56美元.华能国际(HNP.N)大涨0.62美元,报27.96美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。