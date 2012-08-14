〔美国股市〕道指和标普500指数均收平,市场在连续上涨后出现疲态

* 家得宝上调财测,期待楼市表现

* 美国零售销售增长,预示经济成长加速

* Groupon公布业绩后,股价跌至新低

* 道指和标普500指数收平,Nasdaq指数下跌0.2%

路透纽约8月14日电---美国股市周二收盘几无变动,标准普尔500指数在过去八个交易日中有七天收高,投资者称市场显露疲态.

零售商类股表现出色.之前家得宝(Home Depot)(HD.N)因楼市改善而上调财测.美国零售销售数据高于预期,但前月数据下修.标准普尔零售类指数.RLX上涨0.9%,稍早时给市场带来助力.

但由于标准普尔500指数今年迄今已经上扬12%,午盘时涨势开始退潮.过去五个交易日内,标普500指数涨跌幅均未超过0.22%,成交量亦在传统交投清淡的季节里下降.

"过去一两周内,市场上涨(至少)主要受到缺乏卖家和投资者认为至少月底前万事大吉的情绪推动."TEAM Asset Strategy Fund基金经理James Dailey表示.

标普500指数距离四年新高近在咫尺,令投资者寻求新的刺激因素来推动市场进一步上涨.美国三家主要交易所的成交量仅为51.6亿股.

全球最大家居修缮用品零售商家得宝劲扬3.6%,收在54.71美元,对今日道指贡献最大.此前该公司公布季度获利高于预期,并严控成本以抵消销售疲弱.

根据家得宝执行长Frank Blake,该公司在因楼市下滑而受严重打击的加州和佛罗里达州业务出现改善.他的言论帮助提振房地产类股.道指房屋建筑商类股指数.DJUSHB上涨0.3%.

道琼工业指数.DJI收高2.71点,或0.02%,至13,172.14点;标准普尔500指数.SPX微跌0.18点,或0.01%,至1,403.93点.Nasdaq指数.IXIC下挫5.54点,或0.18%,至3,016.98点.