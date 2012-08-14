〔纽约期市〕ICE期棉从美国农业部发布供需报告后的大跌中小幅反弹

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约8月14日电---期棉周二上涨,收复美国农业部上周发布利空供需报告后的部分跌幅,因全球最大的棉花出产国和消费国中国7月进口猛增150%.
指标ICE-12月期棉合约CTZ2升0.55%,结算价报每磅72.09美分,结束两日连跌,盘中高位在72.98美分.
交易商表示,在美国农业部上周五发布月报引发期棉两日大跌7%后,肯定会出现小幅反弹.该报告预计2012/13年度棉花结转库存创新高.
但交易商预计升势不会持续.
交易商表示,明年7月前盈余不断增加至纪录高位,且需求不断减少将令市场进一步受压,期棉可能下探70美分关口.
中国7月进口40.6万吨棉花,因中国政府大举购入本地棉花补充库存,棉纺厂只能从海外采购原材料.(完)
--编译 李军;审校 母红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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